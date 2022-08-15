高雄工地周邊塌陷致7戶成危樓 住戶返回現場哽咽

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）高雄市前金區自強一路建築工地周邊塌陷導致7戶民宅嚴重受損，今天上午有住戶返回現場，但顧及安全仍無法進入屋內。看到住50多年的房子嚴重龜裂、樓梯斷掉，老婦不禁哽咽。

高雄市前金區自強一路建築工地，昨天周邊路面突然塌陷，且造成周邊7戶民宅嚴重受損，被判定危樓須拆除，高市府緊急安置20名住戶。

育瑪建設企業有限公司今天發布聲明表示，對於「東金御所」建案發生道路坍塌與鄰房破損，造成社會大眾恐慌與擔憂，感到十二萬分抱歉，針對建物損失會全權負責，將與鄰房之間進行商議；不奢求社會大眾諒解，但是懇求給予各專業領域指導協助，並誠心願意接受各方面指教。

昨晚持續灌水協助穩定地質的消防車輛，今天上午已經撤除，但怪手仍在現場抵住房屋，避免房屋立即性傾倒危險，高市水利局透地雷達也在現場定時巡查，確保路面安全，高市府表示這幾天確定地面穩定，會再盡快重新刨鋪。

不過有幾名已經安置到旅館的住戶回到現場，試圖返回屋內拿東西，但顧及安全，仍被擋在屋外。

一名住了30幾年、快40年的郭姓男子上午返回現場，接受媒體聯訪表示，同棟屋內住了7人，昨天都在里長幫忙下緊急安置到旅館，但是非常擔心屋內狀況，也想要回去拿心臟病、高血壓等慢性病藥物，可是今天早上仍被擋在屋外；針對建商說要幫忙買下來、重建，郭男說，自己會比較希望就地重建，但還是要等談過再說。

街角85度C屋主上午也到現場說，昨天自己不在現場，今天來看到覺得很驚人，真的嚇到。

另一名蘇姓老婦也冒險想返回現場，看到住了50幾年的屋子哽咽地說，想要回來拿貴重物品、老同學的聯絡電話和已過世親人的紀念物，但房子現在牆壁整個龜裂、樓梯斷掉，真的好危險，住在旁邊的兒女也都無法回去拿東西。

高市府與建商代表今天上午在附近活動中心與屋主、住戶召開協調會，建商代表現場鞠躬道歉，表示會負起全責。（編輯：謝雅竹）1110815