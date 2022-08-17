二備金辦城博挨批 柯文哲脫口：依法迴避監督

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台北市長柯文哲（左）17日下午赴市議會報告，遭民進黨籍議員吳沛憶（右）質疑，台北城市博覽會經費動用二備金，是為了規避議會監督。（圖取自柯文哲YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北17日電）被議員指為台北市長柯文哲畢業展的台北城市博覽會27日起登場，因動用二備金遭議員質疑。柯文哲今天再被質詢此事時強調，就是依法行事，更脫口笑稱「依法迴避監督」。

柯文哲今天下午赴市議會報告112年度台北市總預算案財源及編製經過，將未來一年施政重點分為8大項目，歲出共編列新台幣1777.19億元，其中在健全都市發展項目下編列600億元，主要供社子島開發案區段徵收補償費。

柯文哲說，社子島區段徵收範圍及抵價地比例目前在內政部審議中，預期明年就會通過並開始發放補償，大部分居民應該會選擇領地而不是領錢，但還是要確保有人來領時政府有錢發，所以600億元中大部分不會被發出去。

柯文哲總結，明年歲入預計將有1738.6億元，不足歲出部分全數以歲計賸餘彌平，目前看起來無須舉債，所以8年來他不僅零舉債、還了570億元，第9年也無須舉債，而歲計賸餘應剩約200億元。

社民黨籍議員苗博雅質詢指出，柯文哲去年10月就拍板要辦城市博覽會，市府今年第1次追加預算則是今年4月送到議會，為何還要繼續用第二預備金辦理，而不是在4月時編入預算送到議會審議。

柯文哲解釋，這樣招標會來不及，細節不曉得了，但當時曾經討論過、算過，發現來不及。

苗博雅表示，這是非常不好的示範，去年10月就知道要辦了，卻拖拖拉拉，到現在還以來不及招標為由繼續用二備金，且去年她本來要砍二備金，是主計處長鄭瑞成拜託要保留公共工程費才留下，現在真相大白，是為了讓柯文哲拖延怠慢、規避議會審查來辦城博。

柯文哲直到苗博雅質詢時間結束，均雙手交握、不吭一聲。

民進黨籍議員吳沛憶質疑，城博經費不用追加預算編列而動用二備金，總額還刻意設在4900萬元、低於要送到議會備查的5000萬元額度，就是為了規避議會監督。

研考會主委黃銘材回應，一開始規劃是由各機關各自動用預備金，後來因為期程壓力，統一由研考會動支，再分別委由各機關執行，沒有要規避。

吳沛憶詢問在一旁插著手的柯文哲有沒有要回應；柯文哲說，就依法行事。吳沛憶質詢最後表示，依法行事、規避監督，這就是結論；柯文哲則脫口，「依法迴避監督」，接著笑了3聲。（編輯：張銘坤）1110817