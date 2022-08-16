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北市用二備金辦城博會 議會批非行銷城市暫擱經費

2022/8/16 13:40
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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市政府動用第二預備金辦台北城市博覽會，市議會今天暫擱經費，議員質疑，城博會展出內容非城市行銷；北市研考會指出，不影響舉辦時程，暫擱部分會持續與議會溝通。

台北市議會民政委員會上午召開「舉辦城市博覽會決策及動支第二預備金過程檢討報告」會議，北市府研究發展考核委員會主委黃銘材、政風處長林炤宏列席。

無黨籍議員林穎孟質詢，北市府辦城博會動用二備金，且費用未達新台幣5000萬元，是要規避議會監督，報告提到，城博會要宣傳明年台灣燈會，但城博會在8月底舉辦，離明年舉辦台灣燈會仍有一段時間，如何協助？

林穎孟說，北市府城博會是先射箭再畫靶，不僅規避議會監督，策展內容與城市行銷無關，像日本辦城博會是行銷城市特色，但台北城博會是市長柯文哲施政報告豪華版，且未提到北市原住民文化等內容，還動用救命錢二備金辦活動。

民進黨議員許淑華質詢，城博會內容竟包含龍舟錦標賽、推動雙語小學、YouBike等政績，但相關政策都是前任市長就辦理，北市府策展內容根本不是宣傳城市文化特色。

無黨籍議員、委員會第一召集人陳政忠說，政風處報告提到北市府辦城博會決策過程沒專業及業務需要，是由上而下交辦，且城博會內容未像其他國際城市能行銷城市，要求北市檢討。

議會委員會決議暫擱二備金共2960萬元，並要求北市府辦城博會一週內應提成效數據給議會說明可替台灣燈會宣導，及政風處應向議會再次說明報告細節。

研考會主委黃銘材說，第二預備金雖遭暫擱，會持續向議會說明細節，但城博會仍會舉辦，20日試營運。

依市府資料，2022台北城市博覽會27日舉辦，以「台北的未來」為題，策展重點是要讓市民了解台北的未來，透過親身體驗、科技互動、線上與線下整合設計，呈現市府近年各項發展與成果，並為明年台灣燈會熱身。（編輯：張銘坤）1110816

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