議員指城市博覽會網路宣傳慢 北市府推2階段行銷

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（中央社記者劉建邦台北29日電）北市議員許家蓓指出，北市府8月間辦台北城市博覽會，編列新台幣880萬元預算行銷，但網路宣傳慢且效果不佳。北市府觀傳局今天表示，宣傳行銷方式以2階段執行，下週啟動。

民進黨籍台北市議員許家蓓下午在台北市議會定期大會教育部門質詢指出，北市府8月27日將辦台北城市博覽會，調資料發現，宣傳預算分規劃、執行部分，各由研考會 、觀光傳播局負責，其中觀傳局編列預算約880萬元，以社群平台等為行銷方式。

許家蓓說，觀傳局原規劃找網紅行銷台北城市博覽會，並在開展前2個月行銷，但至今未看到任何成效且宣傳時間過慢，像基隆市6月舉辦城市博覽會，除提早釋出宣傳影片外，點閱數有近40萬人觀看，北市府應積極宣傳。

北市觀傳局長劉奕霆答詢，目前宣傳主要是針對各展區施政成果，預計2週內有成果，8月起會在捷運燈箱登廣告，並透過電視廣告等宣傳方式。

北市研考會主委黃銘材答詢，宣傳規劃以海報為主，並通知各局處協助，會在各機關辦其他活動時，推廣台北城市博覽會活動，且官方網站預定下週上線。

觀傳局補充，針對台北城市博覽會推2階段行銷方式，除運用北市府公益管道，包括外牆帆布、燈箱、捷運月台電視、文宣刊物、路燈旗、LED 螢幕等進行宣傳。

觀傳局表示，並與知名KOL社群或影音平台串連，在YouTube 聯播廣告或拍影片、現場直播等方式宣傳，第一階段行銷時間從即日起至8月中旬，第2階段自開展後持續至活動閉幕。

台北城市博覽會將在8月27日至9月11日舉辦。（編輯：張銘坤）1110729