垃圾處理紛爭 南投環保局：竹山公所應理性溝通

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投縣環保局今天指出，全縣每天產生250公噸垃圾，目前僅2縣市政府協助，全縣垃圾暫置量近22萬公噸，南投垃圾問題是「無處去」，竹山鎮公所若有需求應理性溝通，非不實放話。

南投縣政府與竹山鎮公所垃圾處理紛爭持續。南投縣政府環保局長李易書今天下午召開記者會說，由竹山鎮長陳東睦號召成立的反全縣垃圾進竹山自救會散布「縣府拿錢，垃圾留竹山」海報，但垃圾處理問題是「無處去」，縣府、公所、縣民應理性溝通。

李易書說，南投縣無垃圾焚化廠，全縣13鄉鎮市每天產生約250公噸垃圾，但目前僅2縣市政府願幫忙，每天處理量約100公噸，換言之，至少150公噸垃圾暫置縣內，但只有草屯鎮、南投市、名間鄉、中寮鄉、竹山鎮有掩埋場可暫置，全縣垃圾暫置量累積近22萬公噸。

李易書表示，去年就任局長後，主動找竹山鎮公所溝通，今年2月起恢復處理竹山垃圾，3月鎮公所、代表會希望處理更多，因此，從每周2公噸增至約8公噸，截至6月底已處理312公噸，因鎮公所公開說「各鄉鎮垃圾應各自處理，竹山自己能處理很好」，才將處理量分給更需要鄉鎮，非環保局主動、故意不處理竹山鎮垃圾。

李易書說，目前南投縣隨水費徵收垃圾清運處理費為家戶用水每度3.7元，全縣年收1.28億元，其中46%撥給各公所，縣府留54%近7000萬元，但仍不足，今年增加自籌1.7億元才夠用，預計明年增至2.2億元，因為目前外運處理費已大幅漲至每公噸1萬2300元。

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李易書指出，以竹山鎮每天19公噸垃圾計算，年處理費近9000萬元，不含清運費，但竹山鎮全年隨水費徵收垃圾處理費僅約1000萬元，若如自救會指「縣府收錢卻不處理垃圾」，那麼竹山鎮公所若願意自行處理垃圾，縣府願將隨水費徵收處理費約1000萬元全部撥給。

李易書說，竹山垃圾處理問題淪少數政治人物選舉放話工具，誣指「環保局說謊」、「全縣垃圾只有竹山不清運」等，呼籲自救會公開說真話澄清並道歉，而竹山鎮公所若有需求，也可循行政流程向環保局反映，理性溝通合作，才能共同尋求最佳解決方法。（編輯：陳仁華）1110818