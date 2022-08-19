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花蓮富里鄉人口跌破萬人 年底鄉民代表選舉少4席

2022/8/19 14:06（8/19 14:22 更新）
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2022年底地方公職人員選舉，花蓮縣選委會公告縣內各鄉鎮應選名額，富里鄉5月底總人口數跌破1萬人，依地方制度法，下屆鄉民代表將從11席減為7席；新城鄉因人口增長，由8村增為9村。（花蓮縣選委會提供）中央社記者張祈傳真 111年8月19日
2022年底地方公職人員選舉，花蓮縣選委會公告縣內各鄉鎮應選名額，富里鄉5月底總人口數跌破1萬人，依地方制度法，下屆鄉民代表將從11席減為7席；新城鄉因人口增長，由8村增為9村。（花蓮縣選委會提供）中央社記者張祈傳真 111年8月19日
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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）年底選舉，花蓮縣選委會公告縣內各鄉鎮應選名額，其中富里鄉5月底總人口數跌破1萬人，依地方制度法，下屆鄉民代表將從11席減為7席，是縣內近10年鄉代市民代表首次增減席。

花蓮縣選舉委員會主委顏新章透過新聞資料指出，花蓮年底選舉應選縣長1名、縣議員33名，包含區域議員23名、平地原住民議員7名、山地原住民議員3名，分為10個選舉區；鄉鎮市長13名、鄉鎮市民代表138人及村里長177名。其中，鄉鎮市民代表將比4年前少4名、村里長則多1名。

花蓮縣選委會說明，根據今年5月31日選舉基準日人口數計算，富里鄉總人口未滿1萬人，依地方制度法第33條第2項規定，鄉民代表名額不得超過7人，因此將由現行11名減為7名，也是近10年來首次鄉鎮市代表增減席次。

另外，秀林鄉代表會維持11席，現行均為區域代表，但因平地原住民達一定比率，依地方制度法等規定，必須有1席平地原住民代表，年底選舉將調整為10席區域代表及1席平地原住民代表。

村里長部分，新城鄉因青年住宅、地震受災戶重建的安心住宅陸續交屋，遷入北埔村人口大幅增長，鄉公所去年調整行政區域，新增「新秀村」，新城鄉由8村增為9村。

花蓮縣選委會將於25日發布候選人登記期間、地點、應備具表件及應繳納保證金數額等事項公告，25日起至9月2日領表，29日至9月2日受理候選人登記申請，並提供縣長、縣議員候選人登記預約服務。（編輯：黃世雅）1110819

顏新章
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