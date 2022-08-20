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台南學生遭家暴 家防中心：舊案但會密集訪視

2022/8/20 15:01
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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市政府社會局今天接獲學生家暴通報，緊急家庭訪問，家庭暴力暨性侵害防治中心表示，此學生數年前曾遭父親家暴，家防中心介入後，近期未再發生，將密集訪視注意。

台南市政府社會局今天接獲通報，台南市永康區1名品學兼優的學生遭父親家暴，身體腹部、背部、大腿多處瘀傷，家屬及老師曾通報警方和社政單位，也曾聲請保護令。家防中心上午家庭訪問，但未在學生身上發現新傷勢。

家防中心人員告訴中央社記者，這名學生民國108年至109年受暴時就讀國小，家防中心介入處理後，列為長期追蹤輔導個案，且依兒童及少年福利與權益保障法對父親開立親職教育課程32小時，也依職權協助兒少聲請家暴通常保護令。

家防中心調查，父親已漸有調整，目前已就讀國中的學生，近期未遭受父親不當對待，社會局將再對父親開立強制性親職教育30小時，持續提升父親管教技巧與強化親子互動。

社會局表示，社工人員實地訪查進行安全評估，認定兒少照顧情況穩定暫無受暴疑慮，後續將密集訪視，確認兒少受照顧狀況。（編輯：黃世雅）1110820

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