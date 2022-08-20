繪畫比賽宣導生態保育 百歲人瑞奪冠展現不老精神

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農委會水土保持南投分局舉辦繪畫比賽，盼藉繪畫傳達生態保育、水保永續概念，百歲人瑞黃舜姿（前坐者）榮獲閃亮組第一名，20日在親友團陪伴下開心在台中領獎。中央社記者趙麗妍攝 111年8月20日

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）農委會水土保持南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，透過繪畫傳達生態保育、水保永續概念。百歲人瑞黃舜姿獲得閃亮組第一名，呈現不老精神。

農委會水土保持局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，今天下午在麗寶Outlet Mall舉行頒獎活動。百歲人瑞黃舜姿以獨特畫風、豐富的構圖及著色技巧，畫出可愛的樹與鳥，贏得大眾一致讚許，獲得閃亮組第一名，也呈現百歲畢卡索的不老精神。

黃舜姿在親友團陪同下，出席受獎，她說，自己很愛畫畫，最喜歡畫鳥。

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行政院農委會水保局南投分局長陳榮俊表示，今年歷經2個多月的評選過程，參賽者來自基隆、宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東及金門，參加件數高達6700多件，邀請美學、藝術家等專業美術者擔任評審，也開放網路人氣票選。

行政院農委會水保局局長李鎮洋表示，今年繪畫主題以埔里地方創生的白魚復育、有機茭白筍、水保坡地防護、產業創生面向，許多社區關懷長者透過繪畫可以療癒身、心、靈。（編輯：郭諭儒）1110820