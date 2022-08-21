彰化高齡穿搭走秀 長輩展現自信變年輕

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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）彰化縣政府委託弘道老人福利基金會辦理「我愛我的老樣子」課程，讓長輩練習服裝搭配，今天進一步辦理走秀活動，透過業者提供配件、師資教導走秀，助長輩透過穿搭展現自信。

彰化縣政府、弘道老人福利基金會今天在二林國小禮堂辦理「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀活動，社區照顧關懷據點長者以夫妻檔、祖孫檔等主軸，結合花卉、童趣、運動、老衣新穿等造型走秀展現自信，老中青三代齊聚，現場洋溢溫馨熱鬧氣氛。

彰化縣長王惠美出席致詞表示，長輩過去沒有穿得「趴哩趴哩」，但今天因為走秀被人稱讚更年輕，就會感到更有自信，所以長輩不要常說自己老，心境如果是年輕，那就是年輕，多元嘗試，生活更不一樣，也會更快樂，因此，縣府也規劃讓長輩嘗試打電競遊戲。

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縣府社會處表示，今年高齡穿搭走秀活動以復古潮流「老衣新穿」，讓長者衣櫥塵封已久的衣服重出江湖，試著搭配自己的舊衣服，再加上服裝業者提供衣著、配件，創造多元變化，今天也邀長者家人、子女、孫子女及年輕志工一起參與，增進世代融合。

來自秀水鄉惠來社區發展協會、全場最高齡模特兒90歲鄭秀霞阿嬤說，能穿上這麼亮麗衣服很開心，本來覺得自己年紀一大把，不適合打扮，但隨著縣府委託弘道基金會辦理「我愛我的老樣子」課程進行，開始會搭配一整套衣服，能參加這堂課真的很棒，練習服裝搭配很有新鮮感，看到自己變漂亮更是快樂。（編輯：謝雅竹）1110821