阿嬤過世後領到畢業證書 兒一封信令人動容

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）宜蘭縣高齡生活大學今天舉行畢業典禮，其中阿嬤李金娥3月過世，司儀在典禮中唸出她兒子寫的一封信，除請縣府代領畢業證書外，字裡行間更透露出母親上學後的快樂，令人動容。

宜蘭縣政府今天在宜蘭運動公園體育館舉辦「宜蘭縣高齡生活大學畢業典禮」，共有1200名畢業生參加，其中李金娥在3月間過世，享壽70歲。兒子寫了一封信給縣府社會處長林蒼蔡，除為母親爭取畢業證書外，也因為他和兄長在外地工作，請林蒼蔡幫忙領取畢業證書，讓母親在學習路上，得以劃下完美里程碑。

林蒼蔡從宜蘭縣長林姿妙和佛光大學校長何卓飛手中領到李金娥的畢業證書後，高舉著畢業證書獻給在天上的李金娥，「阿嬤，妳兒子真的很孝順已幫你爭取到了，我也幫您領到畢業證書了」，令許多畢業生感動到頻頻拭淚。

當司儀念起李金娥兒子寫的這封信開頭2句話，就感動到落淚無法言語，過程中甚至2度停下緩和情緒才得以唸完。信中提到，雖然一開始母親跟兄弟倆討論時，說她上課會打瞌睡、筆也拿不好，但兄弟倆對母親說，去試看看，總比在家看電視、睡覺好，也可以與人聊天。

母親還是一臉覺得會跟不上，怕帶給大家麻煩，結果去過一次後，回到家中，整個人精神都來了，一直說多好玩、多好玩，滔滔不絕地想分享心中愉悅，兄弟倆心想值得了。

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信中提及，記得母親在世閒聊中常提起，在她們那個封建年代，女人家想要讀書上學根本是夢想，沒有分給人家做童養媳已是萬幸，長大成人後又為了家庭，為了讓孩子能受好的教育，日夜拚搏不能有任何懸念，更別說想上大學去「讀冊」。

雖然過年過節都會買新衣孝敬母親，但兄弟倆都知道，母親永遠就是缺一件，像每個大學畢業生在畢業典禮時所穿的那件學士服和那頂學士帽。母親的願望，終於在今天得以實現，雖然不能親自領取，但相信母親在天之靈也會很開心，縣長林姿妙終於實現母親的夢想，圓了母親這輩子的夢。（編輯：方沛清）1110822