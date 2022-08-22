危機在後頭 國發會：2052年台灣老年占比高於主要國家

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國發會22日指出，雖然台灣目前老化程度比其他國家低，但2052年起老年人口占比將高於其他主要國家。（圖取自國發會網頁ndc.gov.tw）

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）國發會今天發布「中華民國人口推估（2022年至2070年）」報告，台灣進入超高齡社會時間點不變、維持2025年。國發會指出，雖然台灣目前老化程度比其他國家低，但2052年起，老年人口占比將高於其他主要國家。

為了掌握未來人口變動趨勢，國家發展委員會每2年根據最新戶籍人口、出生、死亡，以及戶籍遷移等相關統計，辦理未來約50年人口推估，今天也在委員會議提報「中華民國人口推估（2022年至2070年）」。

國發會表示，若以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期的2020年數據比較，台灣老年占總人口比率為16.1%，僅略高於韓國的15.7%，其他國家如英、美、法、德、日都比台灣高，顯示台灣目前老化程度比其他國家低。

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然而，老化程度低的趨勢將在未來轉變，國發會指出，台灣老年人口占比上升速度快於其他國家，自2052年起，老年人口占比已經略高於主要國家，並在2057年開始占比突破40%；到了2070年，主要國家的老年人口占比中，以韓國46.4%最高、台灣43.6%次之，日本近4成，美國、英國、法國、德國則都還在30%以下。

國發會官員補充，台灣及韓國老年人口占比遠遠超出其他主要國家，關鍵在於台韓的總生育率僅在1人上下，但歐洲國家總生育率多還有1.5至1.6人；此外，台灣總生育率現在還在低檔，相較之下，歐洲國家如德國、法國雖然之前曾往下走，後來還是有回升。（編輯：楊蘭軒）1110822