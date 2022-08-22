2025年進入超高齡社會 國發會：台灣老化程度稍增

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國發會22日發布人口推估報告，儘管台灣進入超高齡社會的時點維持2025年不變。圖為長輩們在公園曬太陽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）國發會今天發布最新一次人口推估報告，儘管台灣進入超高齡社會（老年人口占比大於20%）的時點維持2025年不變，人口紅利結束的時點同樣是2028年，但國發會坦言「老化程度稍有增加」。

為了掌握未來人口變動趨勢，國家發展委員會每2年根據最新戶籍人口、出生、死亡，以及戶籍遷移等相關統計，辦理未來約50年人口推估，今天也在委員會議提報「中華民國人口推估（2022年至2070年）」。

最新人口推估報告與2020年版本相比，進入超高齡社會的時點不變、人口紅利結束時點不變，但依賴人口（幼年加老年）超過青壯年的時點提前4年，從2064年提前至2060年。國發會表示，推估結果與前次相比，老化程度稍有增加，但差異不大。

雖然人口紅利結束時間點維持2028年不變，國發會指出，2028年15至64歲工作年齡人口占總人口的比率開始低於2/3，對經社發展有利的人口紅利消失，代表勞動力已不若以往充沛，社會的經濟負擔也相對較重。

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國發會進一步指出，2022年15至64歲工作年齡人口預估為1630萬人，到了2030年，工作年齡人口將降為1507萬人，2070年將再降為776萬人，較2022年減少超過一半以上。此外，工作年齡人口結構將更趨高齡化；45至64歲中高齡者占工作年齡人口的比率則將由2022年43.3%，提高至2070年48.8%，顯示未來工作年齡人口將近一半為中高齡者。

國發會表示，未來台灣人口有5大課題，一是努力提升生育率，以減緩人口老化速度；二是開發高齡及女性人力資源，充裕勞動供給數量；三是鼓勵產業轉型及育才，減輕勞動需求壓力；四是檢討移民政策，擴大勞動供給來源；五為建構共榮自主的高齡社會，完善老年保障。（編輯：潘羿菁）1110822