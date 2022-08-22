竹山垃圾恢復外運焚燒 目標每週轉運14公噸

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）減輕竹山鎮垃圾堆置壓力，透過民代協調，南投縣環保局恢復出動轉運車協助外運垃圾到外縣市焚燒；環保局指出，受限外縣市代為處理量每天變動，以1週運1車次約14公噸為目標。

南投縣政府與竹山鎮公所因垃圾處理起紛爭，導致越來越多鎮民擔憂垃圾無處去，經國民黨立委許淑華、竹山鎮民代表林孟麗等民代溝通協調，縣府環保局即日起恢復協助外運，以1週轉運1車次為優先目標，今天出動轉運車載約14公噸垃圾到外縣市焚燒。

環保局長李易書、許淑華、竹山鎮長陳東睦等人今天到場關心垃圾恢復外運焚燒處理情況，李易書接受媒體聯訪表示，南投縣長林明溱非常重視竹山垃圾堆置問題，特別要求他實地了解，加上民代反映，因此即日起恢復外運，也感謝南投市、竹山鎮等有掩埋場可暫置垃圾的公所，提供場地暫放無法即時外運焚燒的垃圾。

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李易書說，全縣每天產生約250公噸垃圾，約100公噸外運焚燒，因外縣市協助焚燒垃圾量每天變動，未來雖無法保證竹山鎮垃圾固定外運量，但環保局基於良性溝通協調原則，會持續以1週轉運1車次約14公噸為努力目標，也希望各鄉鎮市公所共體時艱，與縣府共同合作，有效改善南投縣垃圾處理問題。

許淑華說，竹山垃圾堆積達5.2萬公噸，其中1.9萬公噸已打包，她會促請中央重視南投縣垃圾去化難處，在協助南投縣設置無二次污染疑慮的垃圾終端處理設施前，優先增加補助改善堆置環境，也相信縣府會持續協助竹山鎮公所，盼在溝通取代對抗的共同努力下，早日解決竹山鎮及全縣垃圾堆置問題。（編輯：陳仁華）1110822