更多編輯台推薦新聞：
熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日
國際

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍
兩岸

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍

余苑綺病逝／大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高
生活

余苑綺病逝／大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮
政治

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南2警追贓車殉職1警槍與子彈遺失 蔡總統下令最短時間逮捕嫌犯
首頁 / 地方

竹山垃圾恢復外運焚燒 目標每週轉運14公噸

2022/8/22 15:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）減輕竹山鎮垃圾堆置壓力，透過民代協調，南投縣環保局恢復出動轉運車協助外運垃圾到外縣市焚燒；環保局指出，受限外縣市代為處理量每天變動，以1週運1車次約14公噸為目標。

南投縣政府與竹山鎮公所因垃圾處理起紛爭，導致越來越多鎮民擔憂垃圾無處去，經國民黨立委許淑華、竹山鎮民代表林孟麗等民代溝通協調，縣府環保局即日起恢復協助外運，以1週轉運1車次為優先目標，今天出動轉運車載約14公噸垃圾到外縣市焚燒。

環保局長李易書、許淑華、竹山鎮長陳東睦等人今天到場關心垃圾恢復外運焚燒處理情況，李易書接受媒體聯訪表示，南投縣長林明溱非常重視竹山垃圾堆置問題，特別要求他實地了解，加上民代反映，因此即日起恢復外運，也感謝南投市、竹山鎮等有掩埋場可暫置垃圾的公所，提供場地暫放無法即時外運焚燒的垃圾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李易書說，全縣每天產生約250公噸垃圾，約100公噸外運焚燒，因外縣市協助焚燒垃圾量每天變動，未來雖無法保證竹山鎮垃圾固定外運量，但環保局基於良性溝通協調原則，會持續以1週轉運1車次約14公噸為努力目標，也希望各鄉鎮市公所共體時艱，與縣府共同合作，有效改善南投縣垃圾處理問題。

許淑華說，竹山垃圾堆積達5.2萬公噸，其中1.9萬公噸已打包，她會促請中央重視南投縣垃圾去化難處，在協助南投縣設置無二次污染疑慮的垃圾終端處理設施前，優先增加補助改善堆置環境，也相信縣府會持續協助竹山鎮公所，盼在溝通取代對抗的共同努力下，早日解決竹山鎮及全縣垃圾堆置問題。（編輯：陳仁華）1110822

李易書
減少垃圾堆積 南投縣府試驗高溫裂解還能發電 垃圾處理紛爭 南投環保局：竹山公所應理性溝通
許淑華
牛運堀排水護岸逾30年 南投縣府斥資2300萬改善 碩士論文遭指抄襲 許淑華：說明對象是逢甲大學
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族