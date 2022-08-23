萬里野柳國小附幼推海洋教育 獲頒特優幼兒園

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市萬里區野柳國小緊鄰野柳地質公園，幼兒園將海洋教育、海陸食農教育融合豐富的海洋資源，承傳生態永續和在地人文藝術，今天在市府獲頒「幼教之光」的特優特色幼兒園。

新北市幼兒園長（主任）會議今天在市府舉行，並公布「園務管理參考手冊」電子書，提供行政、保育、教學及總務4大面向，讓園務管理可提升行政效能及教保服務品質。

教育局並頒發「2021幼教之光特色幼兒園」，有12所學校園所受獎，野柳國小附設幼兒園獲得特優。耕莘健康管理專科學校附設實驗幼兒園、大坪國小附設幼兒園、頂埔國小附設幼兒園3所獲得優等。

教育局表示，野柳國小校長張錦霞及幼兒園主任許淑美帶領團隊，融合聯合國SDGs永續發展目標，發展「野柳囡仔~海洋藻樂趣」主題課程，以「探索藻環境」、「趣學藻生態」、「行動藻生活」，帶領幼童探索在地低碳永續與健康綠活的生活。

野柳國小表示，野柳是富饒的海洋漁村，每年都有神明淨港、媽祖繞境；嘗試以舞獅打鼓的音樂律動到神明淨港的搖輦轎體驗，透過五官六感海洋藝術的生活情境，學習在地的藝創薪傳，希望培育海洋美學素養的小創意家。

校方表示，依循幼小銜接的校本課程，著重海洋教育，走讀特色漁村人文；透過大自然的學習教室，瞭解潮間帶和野柳岬的濱海生態多樣性，從石花、石蓴等不同的海菜、海藻，讓孩子初探海洋生態環境，比較海陸食農的不同。

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耕莘專校附設幼兒園園長傅麗珍以新聞稿表示，希望孩子們能欣賞在地文化之美，發展「美在耕莘—感受美、探索美、實踐美」主題課程，打開幼兒五感，享受所生活的新店區美感生活。

市長侯友宜逐一頒獎給獲獎單位，致詞時勉勵幼兒園長要創造幼兒安全、安心的全方位學習環境，讓孩子充滿信心作自己，為銜接小學階段扎根；尤其，孩子愈小、家長期待愈高、幼兒園壓力愈大，盼望大家共同守護孩子。（編輯：張銘坤）1110823