花蓮市與日本北海道釧路市 簽訂友好交流協定

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮市公所今天與日本北海道釧路市簽訂友好交流協定，透過視訊簽署，花蓮市長魏嘉賢說，城市交流不因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停下腳步，盼藉此深化雙邊關係。

花蓮市公所今天下午與釧路市役所同步舉行線上簽約儀式，由魏嘉賢、釧路市長蝦名大也代表簽署，外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪及市民代表們出席見證；促成2市締盟的駐札幌處長粘信士則在釧路市役所協助線上簽約。

駐日代表謝長廷也在線上參與，謝長廷致詞表示，釧路市轄內有2座國家公園，也是愛奴文化保存重要之地，2地有許多共同點，希望未來可進一步加強文化、藝術與觀光等交流，提升台日友好關係。

魏嘉賢致詞指出，雙方簽訂友好交流協定，將以平等互惠的立場建構友好關係，致力推動文化、藝術、體育與觀光等交流，深化合作，花蓮市與釧路市的友誼，無論是現在或未來都將堅定不移。

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蝦名大也致詞表示，COVID-19疫情前，每年約有7萬名台灣遊客到釧路市觀光，釧路市動物園與台灣市立動物園締結友好協定，2011年出借一對丹頂鶴給台北市立動物園，上月誕生雛鶴，在大學教育交流、扶輪社締結姊妹社或蒸汽火車姐妹機關車等，釧路市與台灣交流頻繁。

蝦名大也說，花蓮市與釧路市有很多相似之處，包括有著國際港、機場及國家公園等觀光資源，也都致力於守護原住民族文化，能交到這麼多共同點的新朋友，讓他非常期待與花蓮市建立長遠的友好關係。（編輯：郭諭儒）1110831