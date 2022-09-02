颱風軒嵐諾逼近 竹縣尖石山區因雨多處落石

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颱風軒嵐諾來襲，2日新竹縣尖石鄉多處道路出現落石情形，鄉公所人員及員警到場拉起封鎖線，避免發生危險。（尖石鄉公所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月2日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）新竹縣尖石鄉公所機要秘書黃比德今天表示，颱風軒嵐諾靠近，尖石鄉竹32線、竹60線及竹60-1線道路發生落石，已派員進行交通警示工作，將待颱風過後再進行修復工程。

黃比德告訴中央社記者，颱風軒嵐諾靠近台灣，目前尖石山區風雨尚不明顯，上午10時已召開第1次防災會議，下午1時30分第2次會議將確定是否針對尖石鄉民進行預防性撤離。

黃比德指出，尖石鄉竹32線、竹60線及竹60-1線均發生多處落石情形，鄉公所第一時間派員到落石處拉起警戒線，會等颱風過後再進行修復工程。

尖石鄉新樂大橋附近道路上午也出現落石掉落狀況。竹縣新樂派出所員警表示，此處常有落石，現場本來就正在進行山區維護工程，獲報現場有落石後，派員至坍方處雙向擺放交通錐，提醒用路人注意安全。（編輯：管中維）1110902