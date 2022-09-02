軒嵐諾逼近 愛河聊療漂漂河全員「放颱風假」

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）因應颱風軒嵐諾逼近，氣象局預估南部海域風力將達7至8級陣風，高雄市文化局表示為確保安全，在愛河上展出的大型充氣裝置「聊療漂漂河」，全員今天起至4日「放颱風假」暫停展示。

中央氣象局今天上午表示，颱風軒嵐諾減弱為中度颱風，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台灣東南部海面、東北部海面及巴士海峽構成威脅。

因應軒嵐諾颱風逼近，高雄市政府文化局昨天晚間在臉書公告，根據中央氣象局預報南部海域風力預估將達7至8級風，為確保聊療漂漂河全員安全，避免「乘風破浪」，2日至4日將「放颱風假」。

高市文化局表示，無所事事小海豹、PP mini小小企鵝、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、塔仔不正經、貓爪抓，6個大型充氣裝置全數暫停展示，並視颱風後續動態，期待儘早於5日再次「上工」和大家見面。

文化局人員指出，8月下旬因為輕颱「馬鞍」成形，當時根據氣象局資料，推測高雄港內瞬間陣風將達7級以上，為確保安全，聊療漂漂河全員在8月23日到25日首次「放颱風假」；這回「軒嵐諾」颱風逼近，為聊療漂漂河第2度全員躲颱風。

高市文化局推出「台灣IP．高雄原創－聊療漂漂河」計畫，將LINE人氣貼圖角色貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、豆卡頻道、ㄇㄚˊ幾兔、PP mini小小企鵝等6名高雄創作者所創作的LINE人氣貼圖角色，變成大型充氣裝置，漂浮在愛河上，吸引不少人潮到愛河邊參觀。（編輯：卞金峰）1110902