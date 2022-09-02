台南災變中心三級開設 各水庫加強安檢拚蓄滿

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）因應颱風軒嵐諾可能帶來影響，台南市災害應變中心今天上午三級開設，呼籲市民避免前往海邊活動，水利署南區水資源局加強各水庫安檢，盼在安全前提下以蓄滿為目標。

台南市政府發布新聞稿指出，根據中央氣象局預報資料，受颱風外圍環流影響，風力普遍偏大，空曠地區易有9至11級強陣風，沿海各海面風浪增大，易有長浪發生，台南會有陣雨，預估颱風於4日離去，風力會減緩，風向由西北轉偏西到西南風，屆時台南迎風面降雨機會增加，累積雨量在大雨等級以下。

台南市長黃偉哲表示，因為風勢較強，已要求市府各局處應特別注意路樹傾倒與招牌、圍籬等加固，尤其對於大型廣告招牌、工地鷹架圍籬與選舉看板等加強綁牢固定，以免遭強風吹倒，影響交通通行及市民安全。

經濟部水利署南區水資源局副局長王瑋告訴中央社記者，針對颱風可能造成水源濁度升高，已訂妥供水應變措施，除通知自來水公司將清水及配水池等蓄滿，並運用南化高屏聯通管、伏流水及水井等備援系統穩定供水。

王瑋指出，南水局轄管曾文水庫、阿公店水庫及牡丹水庫今天上午11時有效蓄水量分別為2億5023萬立方公尺（蓄水率49.11%）、453萬立方公尺（蓄水率29.65%）及1823萬立方公尺（蓄水率68.74%），仍有相當多蓄洪空間，南水局將在水庫安全前提下，全力蓄水，並以蓄滿為目標。（編輯：卞金峰）1110902