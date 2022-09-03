颱風軒嵐諾來襲 樹葉與垃圾釀苗栗地下道積水
2022/9/3 14:29（9/3 15:01 更新）
颱風軒嵐諾來襲，苗栗市國華路地下道3日發生積水，警方到場發現地下道積水原因是排水孔遭樹葉、垃圾堵住，造成無法排水，員警自發拿起垃圾袋清除，將積水排除乾淨，恢復交通。（苗栗縣政府警察局苗栗分局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月3日
（中央社記者魯鋼駿苗栗縣3日電）颱風軒嵐諾來襲，苗栗市國華路地下道今天發生積水，警方獲報前往指揮交通時發現，積水原因是排水孔遭樹葉、垃圾堵住，因此自發清除，不到1小時排除狀況，恢復交通。
苗栗縣政府警察局苗栗分局發新聞稿指出，南苗派出所今天上午接獲民眾報案，指苗栗市國華路地下道有嚴重積水，立即派巡邏警網前往，發現該處地下道積水約20公分，隨即派員指揮交通，提醒民眾減速慢行。
苗栗分局指出，員警到場發現地下道積水原因是排水孔遭樹葉、垃圾堵住，造成無法排水，因時值颱風過境，道路主管機關工務人員也忙於排除多處道路障礙，員警就自發拿起垃圾袋清除，不到1小時就將積水排除乾淨恢復交通。
此外，苗栗縣通霄警分局發新聞稿表示，山腳派出所於昨天晚間近9時接獲轉報，指苑裡鎮焦埔里苗130縣道13公里處上有路樹倒塌，導致交通中斷，經員警趕赴現場察看，該倒臥的路樹體積、重量相當大，無法以人力抬離。
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通霄警分局表示，因受颱風影響，當下風雨甚大，處理難度高，為避免民眾交通危險，立即派員在場進行雙向交通管制，在多名員警夥及當地里長、救難協會多人一起鋸樹、清除路面等合作下，終於在深夜搶通道路，恢復雙向通車。
苗栗警方呼籲，因受颱風影響，除風雨影響視線外，也有可能有路樹倒塌情形，民眾行駛於道路上時應注意車前狀況及車速，維護自身及其他人交通安全，若道路上有障礙影響交通請通知警方前往處理。（編輯：張銘坤）1110903
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