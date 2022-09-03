颱風軒嵐諾來襲 南庄鄉苗21線土石崩落交通中斷
2022/9/3 15:44（9/3 15:51 更新）
颱風軒嵐諾來襲，苗栗南庄鄉苗21線3.7公里處3日中午發生山壁土石崩落，導致交通中斷，鄉公所人員已派機具到場待命盡速搶通。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月3日
（中央社記者魯鋼駿苗栗縣3日電）颱風「軒嵐諾」來襲，苗栗縣山區風雨漸強，苗栗縣南庄鄉苗21線3.7公里處今天中午發生山壁土石崩落，導致交通中斷，鄉公所人員已派機具到場待命，待風雨歇緩時盡速搶通。
苗栗縣議員楊文昌告訴中央社記者，南庄鄉苗21線3.7公里處今天中午12時許因連夜降雨發生山壁土石崩落，導致交通中斷，當時造成3輛遊覽車、10多輛小客車受阻。
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楊文昌說，由於苗栗山區午後雨勢漸強，山壁土石不定時滑落道路，造成搶修困難，鄉公所的道路搶修人員只能在風雨較趨緩時才能稍微搶修出一點空間，讓車輛陸續下山；截至下午3時，仍有1輛遊覽車及多部自小客車等待通行。
苗栗縣南庄鄉苗21線3.7公里處於今年7月30日下午因強降雨發生巨石崩落，擋住道路，多輛遊覽車無法下山，鄉公所獲報後派機具前往，當天傍晚搶通道路，恢復通行。（編輯：戴光育）1110903
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