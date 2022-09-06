中秋連假預期花蓮湧車潮 警編排崗哨與交通疏導

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）中秋連假將到，預期花蓮湧入車潮，新城警分局研擬各項交通管制計畫，針對太魯閣國家公園的省道台8線、台9線及七星潭風景區等路段編排定點崗哨與機車巡邏疏導。

花蓮縣警察局今天指出，中秋連續假期交通疏導工作執行時間為9日至11日共3天，新城分局長林育旺特別指示員警落實勤務執行，增加見警率，遇有交通事故或堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。

中秋連假期間，為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段），禁止21公噸以上大貨車雙向通行，禁止時段為9日5時至下午5時、10日7時至下午1時、11日12時至下午6時，盼藉管制紓解尖峰時段車流。

交通部公路總局也規劃，在蘇澳地區及崇德地區，尖峰時段設置大客車優先通行措施；同時在蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及客運行駛蘇花改路肩，減少停等時間避免塞車情形。

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鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，北區監理所花蓮監理站表示，中秋連假出遊，東部限定再加碼，自9日0時起至11日24時止，凡購買宜蘭、花蓮、台東台灣好行套票或於當地飯店或合法民宿住宿，即可享往返宜花東地區的國道客運路線4人同行1人免費（包含往返車資），返程再抵新台幣200元票價優惠。

此外，民眾搭乘公路客運到宜花東地區後，持公路客運票證於指定租賃業者租車可享租車優惠。在完成租用車輛後，再持租車憑證正本及客運票證，可於回程時至客運業者櫃檯請領票價優惠（租汽車折票價200元、租機車折票價100元），但租車優惠與4人同行1人免費不可併用。（編輯：郭諭儒）1110906