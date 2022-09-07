助植物人家庭過好節 屏東創世義賣文旦、月餅禮盒

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創世社會福利基金會屏東院發起「保柚屏安 渡中秋」義賣文旦、月餅禮盒活動，呼籲民眾以行動支持，幫助植物人家庭過好節。（創世屏東院提供）中央社 111年9月7日

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（中央社屏東縣7日電）受疫情影響，社福機構義賣量銳減，創世社會福利基金會屏東院發起「保柚屏安 渡中秋」義賣文旦、月餅禮盒活動，呼籲企業團體或個人以行動支持，幫助植物人家庭過好節。

創世屏東院今天發布新聞表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起、物價上漲，衝擊整體經濟環境，使得今年義賣量不及去年的一半，捐款也銳減。眼看中秋節即將到來，呼籲企業團體或個人，以行動支持義賣品，「一份禮、兩份愛」既送禮、「柚」獻愛，幫助植物人家庭過好節。

新聞稿指出，目前創世屏東院安養52名植物人，到宅服務74名植物人及重度臥床老人，1年約需新台幣3800萬安養經費，不論疫情如何變化，植物人服務從不停歇。中秋義賣是創世年度重要活動，盼社會大眾響應，過中秋、品美食、做公益，義賣收入幫助植物人常年服務；也可每月300元定期小額支持，以愛助弱勢。

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創世表示，中洲建設長期投入公益志業回饋社會，今年第3年認助屏東院205箱文旦禮盒；明揚國際公司也認助192份黃金沙其瑪禮盒，這2家在地企業以實際行動力挺，禮盒除作為客戶及員工賀節禮品外，同時分享給植物人家庭，保「柚」大家平安。

即日起可至創世屏東院或線上https://reurl.cc/pMDMXl參與，或來電洽詢，可索取手作拓印感謝書籤組，應景又別具意義。愛心專線：（08）721-0038，中秋小組。（編輯：郭諭儒）1110907