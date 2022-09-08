撤銷知本光電案勝訴 部落籲諮商同意辦法應廢止

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台東知本溪出海口興建光電園區取得經濟部籌設許可，當地卡大地布部落請求撤銷籌設許可；法院8日判部落勝訴，將原處分撤銷，尚未公布判決理由。卡大地布部落族人在判決出爐後立即舉行記者會，呼籲經濟部和盛力公司勇敢面對錯誤，不要再提起上訴。中央社記者盧太城台東攝 111年9月8日

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東市知本溪出海口光電園區籌設案，當地卡大地布部落要求撤銷籌設許可，台北高等行政法院判決部落勝訴。部落聲明呼籲原民會尊重部落，不對的諮商同意辦法應立即廢止。

卡大地布部落族人在判決出爐後召開記者會，呼籲經濟部和盛力公司，勇敢面對錯誤，不要再提起上訴。另外，聲明也指出，原民會的「諮商同意辦法」存在相當大問題，持續爭議多年未見原民會積極檢討。今天法院判決告訴大家「你們錯了！也因為你們的錯誤造成了卡大地布的傷害，我們要用未知的時間來修復」。

聲明指出，諮商同意辦法的訂定並沒納入部落觀點，只有用殖民者角度迫使部落同意，不同文化主體的部落卻要適用單一諮商同意辦法。原民會說法「這是部落和原民會對傳統領域的看法不同」，反映原民會根本無法和任何原住民部落溝通。

卡大地布部落要告訴原民會和地方政府該如何尊重部落，不對的諮商同意辦法應立即廢止，不要任其瓦解原住民部落主權，也呼籲台灣所有原住民部落，制定符合自己部落文化的章程及部落成員辦法，並且制定部落傳統領域使用辦法來維護自身主權，避免政府不當侵害。

原民會回應表示，全案判決書尚未送達，未來收到判決書後會依法院判決理由做後續處理。原民會說，透過法規律定原住民族土地利用諮商同意程序，讓部落擁有對公有土地重大建設有諮商同意的權利，在世界各國是相當少見；會持續聽取各界意見，包括部落想法，只要意見成熟、符合原住民族需要，都會滾動檢討諮商同意規範。

另外，依各地方政府回報統計，「諮商同意辦法」從民國105年實施以來，已有96案進入諮商同意程序，部落會議議決同意有79案，同意比率82%，幾乎全數案件都在每項程序順利進行，所以目前此辦法訂定的諮商同意程序，在各部會實踐來看，仍是穩健可行的法規措施。

106年11月3日當時的台東縣長黃健庭在台東縣議會宣布要在台東知本海邊、過去是「捷地爾開發用地」的161公頃基地，打造當時台灣最大的太陽能發電示範區，每年產出電力是台東年用電的22%；107年由台東縣政府BOT給業者開發。

不過，環保團體以「開發基地是國際重要野鳥棲地」為由反對開發；另外，知本卡大地布部落已將這塊基地畫為傳統領域，部落對開發太陽能也有正反意見。反對民眾提出諮商同意權投票有瑕疵，甚至諮商同意辦法不符部落實際現況，於是提起連串訴訟。

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因訴訟影響業者開發，業者去年提出第3次展延開發，未獲台東縣政府同意，並於去年11月24日發布新聞「有關知本光電計畫，依約終止與簽約廠商契約關係」。從去年縣府片面宣布終止後，中央社記者多次聯絡業者，只獲簡短表示「對後續因應尚在研議中」。

台東縣政府規畫在知本卑南族卡大地布部落傳統領域建蓋全台最大光電區，從公告及發包至今風波不斷；台東市公所於108年間代行召開部落會議，贊成票187票，反對票173票，通過部落諮商同意。不過，部落認為「諮商同意」投票過程諸多缺失，提起包括「諮商同意」無效，以及要求經濟部撤銷籌設許可等訴訟。台北高等行政法院今天判決部落勝訴。（編輯：孫承武）1110908