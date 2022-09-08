知本光電籌設案 原民部落興訟勝訴

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（中央社記者劉世怡台北8日電）台東知本溪出海口興建光電園區取得經濟部籌設許可，當地卡大地布部落請求撤銷籌設許可。法院今天判部落勝訴，將原處分撤銷，尚未公布判決理由。全案可上訴。

台東縣政府規劃在知本卑南族卡大地布部落傳統領域建蓋全台最大光電廠，但公告及發包至今風波不斷；台東市公所於民國108年間代行召開部落會議，贊成票187票，反對票173票，通過部落諮商同意。

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經濟部109年2月11日函准開發業者盛力公司籌備處「盛力知本發電廠」籌設許可，卡大地布部落3大家族領袖經商議，提起訴願後，向台北高等行政法院提起本案撤銷許可訴訟以及聲請停止執行。法院今天就本訴部分，進行宣判。

此外，聲請停止執行、暫停開發部分，台北高等行政法院裁准，盛力公司（籌備處）不服，提起抗告；最高行政法院去年1月底認定，原處分僅籌設許可，效力不及於得在土地上施工，且卡大地布部落將因原處分的執行遭受難於回復之損害，於法無據，改裁定駁回聲請確定。（編輯：張芷瑄）1110908