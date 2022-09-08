法院撤銷知本光電籌設許可 經部：審慎因應後續處理

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（中央社記者鄭鴻達台北8日電）針對台東知本溪出海口興建光電園區案，法院今天判決撤銷經濟部籌設許可。經濟部今天表示，尊重法院判決，收到判決書後，將審慎因應後續處理。

台東縣政府規劃在知本卑南族卡大地布部落傳統領域開發光電廠，經濟部在109年2月依據相關審查程序及法規，核發籌設許可，而後當地卡大地布部落請求撤銷該案籌設許可，法院也在今天判決部落勝訴。

經濟部發布聲明表示，尊重法院判決，有關當地部落主張的傳統領域，以及本案涉及的原住民相關權益保障，必定充分尊重。

經濟部指出，因目前尚未收到判決書，將於收到判決書後，審慎考量相關理由，並盡速因應後續處理。

台東縣政府規劃在知本卑南族卡大地布部落傳統領域建蓋全台最大光電廠，經濟部於109年2月11日函准開發業者盛力公司籌備處「盛力知本發電廠」籌設許可。

不過，經卡大地布部落3大家族領袖經商議，提起訴願後，向台北高等行政法院提起本案撤銷許可訴訟以及聲請停止執行，最後法院就本訴部分進行宣判。（編輯：潘羿菁）1110908