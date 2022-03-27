知本濕地繁殖季保育鳥類調查 記錄135隻環頸雉

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荒野保護協會和台東縣野鳥學會以「知本濕地聞啼鳥」為題，調查知本溪口北岸灌叢的環頸雉等保育鳥類數量，今年共調查到135隻，目撃25隻，顯見知本濕地的環頸雉穩定成長。（台東縣野鳥學會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月27日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）荒野保護協會及台東縣野鳥學會調查知本溪口北岸灌叢的環頸雉、黃鸝、台灣畫眉等保育鳥類的數量，這是民間第5年有系統調查環頸雉族群，今年共調查到135隻、目擊25隻。

知本濕地為台灣東部地區最重要的候鳥棲息地之一，也是東部過境鳥類重要的補給站，荒野保護協會與台東縣野鳥學會以「知本濕地聞啼鳥」為題展開調查，今天清晨30人齊聚，分6隊進行。

台東縣野鳥學會發布訊息表示，2018年調查到84隻，2019年調查到128隻，2020年調查到163隻；2021年濕地不幸遭縱火焚燒，但仍有高達147隻的數量；今年調查135隻，顯見知本濕地的環頸雉穩定成長。

環頸雉、黃鸝、台灣畫眉是知本溪口灌叢草原引人注目的3種留鳥，2016年農委會發布的台灣鳥類紅皮書，將環頸雉列為國家極度瀕危、台灣畫眉列為國家瀕危、黃鸝則列為國家易危，都是民眾須關注的物種。

3、4月正是這些鳥類的求偶季，此時各種鳥類鳴聲不斷，也是民眾最容易親近的時候。環頸雉在繁殖季時只有公鳥會叫，且習性為一夫多妻，以此推算在知本濕地的環頸雉有數百隻。

荒野保護協會及台東縣野鳥學會指出，台東平原多已開發，但黃鸝需要大樹與開闊地，台灣畫眉需要錯落隱密的灌叢，適合這些鳥類繁衍不受干擾的棲地環境越來越少，因此更顯得知本溪口這塊野地的珍稀重要性。

這也是去年審查知本光電開發案時，有審查委員主張光電配置需要迴避此生態敏感區的重要原因之一。2021年11月間，台東縣政府針對知本光電案，宣布終止與簽約廠商的契約關係，鳥兒的家園暫時得以維持原貌。

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國際鳥盟則已在2004年將知本濕地劃設為「重要野鳥類棲息地」，根據eBird Taiwan累積的資料顯示，知本濕地記錄近200種鳥類，包含許多野生動物保育法所名列的保育類鳥種及多種猛禽。此處吸引如此多樣的珍稀鳥種穩定繁殖，是其擁有孕育良好的生物多樣性，才能支持這些物種的棲息。

民眾持續參與生態調查，除了是為土地書寫紀錄，也見證此處豐富的生命樣態。台東縣野鳥學會及荒野保護協會也呼籲，知本濕地周邊灌叢區生態豐富，未來發展，除尊重部落傳統領域主權外，也應以生態永續理念，共同保護台東少有的珍稀鳥類棲地。（編輯：戴光育）1110327