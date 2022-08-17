美麗灣仲裁以6.29億買回 監院糾正台東縣政府

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曾經引起重大環保議題的台東「美麗灣渡假村」，仲裁結果由台東縣政府花新台幣6.29億元買回。監委17日指出，監察院內政及族群委員會已通過調查報告及糾正案，糾正台東縣政府。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北17日電）台東美麗灣渡假村2020年仲裁結果由台東縣政府花新台幣6.29億元買回。監委今天指出，監察院內政及族群委員會已通過調查報告及糾正案，糾正台東縣政府。

紛擾多年的台東「美麗灣渡假村」BOT案，業者提出仲裁與台東縣政府解約，仲裁結果在2020年10月出爐，裁定台東縣政府以6.29億元買回，引起外界譁然，監察院立案調查。

監委高涌誠、田秋堇、趙永清等人今天在監察院召開記者會指出，監察院內政及族群委員會於16日通過其所提的調查報告及糾正案，糾正台東縣政府，並要求財政部檢討促進民間參與公共建設法，關於投資合約及協調委員會的相關規定，另函請法務部依法偵辦相關人員有無涉及刑責。

高涌誠表示，台東縣政府與美麗灣公司濫用促參協調機制，將法院判決已認定事項提送協調，由協調委員會將可歸責於美麗灣公司事由，及未能通過環評而導致投資計畫不能繼續執行的責任，決議為「不可抗力及除外情事」，使美麗灣公司可以免除契約責任。

高涌誠指出，台東縣政府對協調委員明顯不利於縣府及縣民的決議及結論，未本諸公益原則提出異議，明顯濫用裁量權。

高涌誠表示，本案主任仲裁人曾任協調委員，參與做成不利於台東縣政府的協調委員會決議，仲裁庭組成有重大瑕疵，而台東縣政府在仲裁期間未本諸公益原則提出抗辯，顯有重大違失。

另外，高涌誠指出，美麗灣渡假村建物因未通過環評，無從作為旅館使用，仲裁庭卻以旅館營運性資產作為估價條件，且BOT合約限制建物高度不得逾13公尺，房間數不得逾80間，台東縣政府買回的建物卻高19.8公尺，房間數達123間，形同以公帑為業者過度開發行為解套，核有違失。

田秋堇表示，美麗灣渡假村是BOT案，台東縣政府與美麗灣公司是共同開發行為人，結果卻看到縣府對美麗灣公司曲意護航，有恃無恐，仲裁結果是拿公帑給開發商，最後損失的是全體台東縣民，地方政府人財兩空，整個國家必須以此為戒。

趙永清指出，本案是掀開政商間不可告人的潘朵拉盒子，歷經4位台東縣長，卻在台東縣留下不可抹滅的傷痕，全體人民都必須面對與省思。台東縣政府沒有站在人民、土地及環境的角度，在很多地方配合護航、打假球，最後再用公帑買回，目前也看不出來未來會有很好的使用，相當遺憾。（編輯：張均懋）1110817