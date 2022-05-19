政院修礦業法刪霸王條款 新增原住民諮商同意

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（中央社記者陳俊華台北19日電）行政院會今天通過礦業法修正草案，刪除「霸王條款」，並要求未曾辦理環評的礦場一次性補辦理環評；如果礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。

行政院會上午通過礦業法修正草案，送請立法院審議。行政院長蘇貞昌說，這次修正重視原住民權益保障，新增環境保護監督機制、管制開採量，也對受開礦影響的當地居民新增回饋機制；同時落實資訊公開、公民參與，防止不當開發行為對環境造成傷害，兼顧經濟、環境、社會、產業需求。

經濟部礦務局主任秘書徐銘宏指出，歷經2年多來，經濟部在經過歸零思考後，進行跨部會溝通整合，進行礦業法全文修正。六大重點包括，第一、刪除俗稱「霸王條款」，刪除主管機關依法駁回礦業權展限申請案的補償規定，及刪除礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地的規定。

第二、強化環境保護，要求業者一次性補辦環評。針對環境影響評估法規施行前，未曾辦理環境影響評估且對環境有相當影響的礦場，要求礦業權者一次性辦理環境影響評估，如果在修法完成後一定時間內，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地；並增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。

第三、尊重原住民族權益，原住民採取礦物資源，無須取得礦業權；針對礦場位在原住民族土地或部落周邊一定範圍內的公有土地者，新申請礦業用地時，要求礦業權者依原住民族基本法規定辦理諮商同意；既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意者，要求一次性辦理諮商同意，如未辦理將廢止礦業用地，未獲同意或過程延宕者，則要求停工。

第四、落實資訊公開並保障公民參與。受理礦業申請案階段，就進行資訊公開程序，並在礦業用地申請及礦業權展限階段，增加當地居民參與機制。

第五、加強礦業管理及開採量管制。新增在礦業執照中敘明當次核定採取量，落實總量管制；提昇礦場環境維護標準，須經環境技師簽證；加強礦場自我管理及礦業用地使用完畢後的整復規定及罰則。

第六、新增提撥礦產權利金的一部分，作為回饋受礦業開發影響的當地居民的經費來源，並將相關機制法制化。

媒體詢問，礦業法修法是否有預期通過的時間表？經濟部次長林全能說，這次修法做過很多溝通協調，會用最大努力進行溝通，越快通過越好，沒有設定時限。（編輯：蘇志宗）1110519

（經濟部提供）

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