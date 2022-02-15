政院：亞泥調查報告呈現歷史事實 無特定立場

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（中央社記者賴于榛台北15日電）部分亞泥案真相調查委員會成員透過聲明指出，調查報告不宜納入「查無不法」的矛盾結論。行政院今天表示，該聲明所述實有誤會，應予澄清；報告結論呈現歷史事實真相，並無特定立場及踰越行政職權。

行政院9日發布新聞稿指出，已核定亞洲水泥租用原住民保留地真相調查報告，結論包含尚無發現證據顯示有不法情事，以及地方政府的行政作業忽略傳統慣習，有瑕疵；另有亞泥公司成立基金與部落共管等4點共識。

不過，部分亞泥案真相調查委員會成員今天透過聯合聲明指出，真相調查報告「第七章建議」未經全體委員審閱，且不宜納入「查無不法」的矛盾結論。

行政院政務委員、亞泥案真相調查小組召集人林萬億辦公室下午透過媒體群組說明，亞泥案真相調查報告的第六章真相調查報告結論，歷經7次審查會議，報告書前六章包含結論內容均經調查小組委員確認，並充分尊重委員意見。

林萬億辦公室表示，第七章內容歷經22次會議，最後於110年10月25日及12月8日分別獲致政府、亞泥公司、部落代表三方共識，且均經確認在案，其中也包含這次連署聲明的5位部落代表在內。

林萬億辦公室說，報告書第七章建議事項第一點與第六章「真相調查結論」第178頁所指出「本報告並未得出亞泥公司取得礦業用地的過程有違法情事」的結論相符；該聲明所述實有誤會，應予澄清。

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林萬億辦公室指出，真相調查報告書是依據調查相關資料，呈現歷史事實真相，並無踰越行政職權，族人倘發現相關新事證，或認調查報告內容得做為事證，自得循法律途徑洽司法或監察機關辦理。

林萬億表示，真相調查報告公布後，後續有多項計畫及相關工作，將由原民會、經濟部、花蓮縣政府、秀林鄉公所及亞泥公司等各權責機關持續推動，原民會將積極配合協助辦理，持續落實原住民族轉型正義的政策目標。（編輯：謝佳珍）1110215