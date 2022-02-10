亞泥案調查報告出爐 原民會擬提高保留地辦法位階

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（中央社記者張雄風台北10日電）行政院昨天公布亞泥租用原住民保留地真相報告。原民會今天表示，現正研擬提高「原住民保留地開發管理辦法」達法律位階；在停止採礦前4年，亞泥必須提出礦區轉型計畫。

行政院昨天指出，已核定亞洲水泥租用原住民保留地真相調查報告，結論包含無發現不法，以及地方政府的行政作業忽略傳統慣習，有瑕疵；另有亞泥公司成立基金與部落共管等4點共識。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今天接受媒體聯訪時提到，原民會正在研擬將「原住民保留地開發管理辦法」提升至法律位階，讓原住民族的土地能獲得更多保障。

夷將．拔路兒指出，調查報告4點建議中，關於「原住民保留地權利回復計畫」會在公告後1年內完備，透過與部落、亞泥的對話，來逐步解決。

夷將表示，未來花蓮縣政府每年徵收的特別稅，秀林鄉公所由亞泥繳交的土地租金，未來會協調就這個部分設定一定比例，回饋給部落；在未來亞泥繼續營運的情況下，每年提撥一定比例經費做為回饋的基金，這部分由亞泥進一步規劃。

另外在轉型部分，夷將強調，這是很重要的開始，未來亞泥若停止採礦，要在停止4年前提出礦區轉型、如何永續經營，而不是挖完剩一個大洞；此外，族人很關心的居住、部落安全，經濟部與亞泥也邀請專家學者會勘，尤其是礦區安全。

調查報告4點建議事項包含政府面對真相、制定「原住民保留地權利回復計畫」，及亞泥公司成立基金與部落共管、制定「礦場轉型與土地再利用計畫」、主動踐行諮商同意程序。

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另外，亞泥依「原住民族基本法」及「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」完成相關法定程序，訂12日下午2時召開部落會議，讓部落家戶代表進行投票表決；但日前有族人到行政院前陳情，認為程序不公。

夷將認為，不管是亞泥、部落，在這1年多來已多次說明，就算還是有不同的聲音，民主時代還是尊重；最重要的是在12日的諮商同意會議裡，不論是通過或不通過，都可以接受最後的結果，這是民意的展現。（編輯：陳政偉）1110210