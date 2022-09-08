響應國民體育日 竹縣4運動場館祭免費方案

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）竹縣府今天表示，縣內竹北國民運動中心、新竹縣體育場、關西鎮中正網球場及湖口鄉立SPA游泳池，響應9月9日國民體育日，分別提供免費運動設施，回饋地方。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣運動人口高，也響應9月9日為國民體育日，縣府邀請4處運動場館，包括竹北國民運動中心、新竹縣體育場、關西鎮中正網球場及湖口鄉立SPA游泳池，在當天提供免費運動相關措施。

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縣府指出，包含竹北國民運動中心，從上午6時至晚上10時止，免費開放3樓健身房；新竹縣體育場從上午8時至晚上10時，桌球室免費入場；關西鎮中正網球場上午6時至12時止以及下午3時至晚上8時半，免費入場；湖口鄉立SPA游泳池上午8時至晚上9時，免費入場。

縣府表示，相關免費方案包括有游泳、健身、網球、桌球等多元運動項目可選擇，邀請民眾參與，一起愛運動，愛健康。（編輯：張銘坤）1110908