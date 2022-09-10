高雄結婚登記背板引話題 設計巧思融入在地文化

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄市戶政事務所日前進行「結婚背板」大改造，高雄市政府發言人張硯卿、周璟瑜走訪各戶政事務所，驚嘆設計感與小物細節巧思，聯手拍影片盼讓更多人看見高雄之美。

高雄市政府今天新聞稿表示，台灣設計展將在高雄舉辦，戶政結婚背板改造是系列活動之一，由青年局主導美學大改造，20處各具特色的背板曝光後，迴響熱烈，更被譽為「全台最美結婚登記背板」。

拍攝當天，張硯卿、周璟瑜一口氣走訪包括岡山、旗山、美濃、鹽埕、大寮、旗津6個各具特色的背板取景，透過鏡頭介紹改造後的結婚背板，更在旗津海洋風背板前，換上輕婚紗、戴上白頭紗，響應「海灘逐浪奔愛」的浪漫主題。

張硯卿指出，結婚背板各有主題，不只具有設計感，像是「美濃」大玩諧音梗、岡山的「愛情羊肉爐」納入美食文化，旗山「冰菓室」更融入地方特色。

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周璟瑜也大讚，不只布景到位，各場景的道具配件，像是岡山的「愛情羊肉爐」圍裙、大寮的「電話亭」、旗山的「冰菓室菜單」以及美濃「紙傘」，細節都充滿設計師的巧思。

電視台主播出身的兩人在拍攝過程中展現好默契，更發揮過去新聞經驗，台詞多是臨場發揮，雖然攝影團隊原本規劃「唯美路線」，不過有不少NG片段，「笑」果十足，張硯卿和周璟瑜都說很期待10月的台灣設計展，盼透過影片宣傳，讓更多人看見高雄的美。（編輯：郭諭儒）1110910