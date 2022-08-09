北市社宅逾2萬戶最多 住盟喊話六都要「加蓋」

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（中央社記者張雄風、蔡孟妤、楊思瑞台北9日電）住盟今天公布六都社宅興建，以北市逾2萬戶最多，台南1758戶最少；提出弱勢者「可負擔租金」、以「輪候制」取代「抽籤制」等5大訴求，喊話「要選市長，就蓋社宅」。

社會住宅推動聯盟今天舉辦記者會，公布六都社宅成績單，揭露六都目前的社宅興辦績效進度；並提出5大政策訴求，並要求各組參選人「要選市長，就蓋社宅」。

住盟並強調，即日起將展開六都市長參選人拜訪行動，訴求「社宅是民生必須品」，要求各參選人能「直球面對」；預計10月會再公布到時各候選人的回應。

住盟根據政府公開資訊統整目前六都地方政府自行興建社宅情況，以台北市2萬429戶，最多，其次為新北市8837戶、桃園市7195戶、台中市7146戶、高雄市2939戶及台南市1758戶；就距離內政部設定興建目標達成率來看，以台北市達成率78.6%為最高；高雄市24.5%與台南市25.1%達成率為最低。

住盟也點出六都在社宅發展所面臨的問題，就房價與租金負擔來說台北市是台灣最嚴重地區；新北市人口約400萬，對社宅的需求相對較高，但目前進度緩慢；桃園市移入人口是六都第1，社宅須持續興辦增量。

另外，台中市達成率雖達51%，但仍有一半的數量需要未來市長接力完成；台南市與高雄市因對社宅態度相對消極，推動社宅情況較其他縣市更晚。

高雄市政府發言人張硯卿回應表示，為落實居住正義，高雄市長陳其邁上任後，立即成立社宅推動整合平台，與中央合作興建目標1萬2000戶社宅，目前已經有10處動土，總共3793戶。市府持續加速社會住宅興建，大寮、前鎮亞灣等社宅，也將在今年下半年陸續動土，全力協助年輕人及弱勢的居住需求。

台南市政府都發局表示，截至7月底止，台南市已動工社宅戶數為2155戶，預計今年下半年還會再動工584戶，總計目前興建中、已規劃確認之社宅戶數達7000戶以上，已達行政院社會住宅興辦計畫（第2次修正）中台南市的目標戶數。

都發局說，住盟所稱台南市達成率僅計算市府興辦戶數，但社宅為中央地方共同合作興辦，台南市因財政因素由中央出資戶數較多，但市府積極盤點可用土地提供中央興辦，並協助辦理都市計畫變更等社宅基地土地取得事宜，市府與中央是充分合作共同來達成目標。此外，在市府興辦部分，市府也持續透過公辦都更回饋、都市計畫獎勵回饋等公私合作方式、多元取得社宅，社宅興辦戶數再積極向上增加。

住盟也在記者會中提出「5大社宅政策訴求」，首先，社宅不分黨派，中央蓋、六都也要蓋；第2，除政府積極興辦外，相關都市開發利得也「應」回饋社會住宅，包括公辦都更、容積獎勵等多元途徑，加速累積社宅存量。

第3，租金要以「可負擔租金」為原則，讓弱勢民眾能夠「住得起」；第4，社宅無論是中央或地方興辦，在特定與民眾權益、福祉相關的營運事項，應建立中央、地方一致性的標準原則，避免「一市兩制」。

最後，住盟表示，希望以「輪候制」取代現在的「抽籤制」，讓有需求者登記、排隊，等久就有機會，也能幫助政府估算社宅需求量，目前香港、新加坡、瑞典等，都是這種機制。（編輯：陳政偉）1110809