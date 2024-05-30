「2024放視大賞」高雄開展 169校系競飆創意

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）「2024放視大賞」今天在高雄展覽館開展，今年有169校系報名，總獎金增至221萬元；市長陳其邁說，放視大賞是台灣數位內容產業最重要聚會，市府會提供最佳練兵場域，讓年輕人安心創業。

陳其邁在接受媒體聯訪時表示，市府扮演媒合、孵化角色，希望在年輕人創業過程中提供最好練兵場域；隨著AI、VR等新技術運用，讓整體數位內容產業有更多元發展，也逐漸形成完整產業鏈，而放視大賞就是台灣數位內容產業年度最重要聚會。

陳其邁也以自身經驗分享，他說，自己過去也曾迷惘，究竟是當醫生或做其他行業，他提醒年輕人應不忘初衷，勇敢追逐屬於自己的理想。

數位部次長林宜敬表示，放視大賞鼓勵積極創新、大膽突破，數位部攜手智崴集團、夢想動畫、唯晶科技、iPASS一卡通、仙草影像、國家運動科學中心、台灣互動體驗設計協會、二三設計、創科互動、馥谷餘等，為台灣數位內容產業及學子，共同打造人才與技術交流平台。

陳其邁現場體驗VR戰車遊戲、拳擊運動、4D沉浸式電影等多種互動科技，並參觀參展作品與熱情學生合影留念，留下精彩數位科技體驗經驗。

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數位內容設計展「2024放視大賞」，一連3天在高雄展覽館展出，今年主題為SPARKLE，將焦點拉回創作本身，象徵設計新銳力量、用設計說創意。

主辦單位表示，今年競賽高達169校系報名，更創下合作企業數量歷史新高，更增設許多企業贊助獎項，如「iPASS一卡通 創意大賞獎」、「智冠科技數位音樂大賞獎」、「橘子集團原創內容大賞獎」、「國城建設最佳空間設計獎」等。（編輯：陳仁華）1130530