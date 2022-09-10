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台南土城聖母廟盆栽展 頂級作品評比較勁

2022/9/10 13:11（9/10 13:21 更新）
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台南土城正統鹿耳門聖母廟與台南市盆栽協會合辦「台南市盆栽展覽」，逾130件作品參加評比，為歷年來最多，分為9組進行競賽，各組遴選出金、銀、銅牌獎後，再從所有金牌得主中評選出「年度總冠軍」。（鹿耳門聖母廟提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月10日
台南土城正統鹿耳門聖母廟與台南市盆栽協會合辦「台南市盆栽展覽」，逾130件作品參加評比，為歷年來最多，分為9組進行競賽，各組遴選出金、銀、銅牌獎後，再從所有金牌得主中評選出「年度總冠軍」。（鹿耳門聖母廟提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月10日
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南土城正統鹿耳門聖母廟與台南市盆栽協會合辦「台南市盆栽展覽」，中秋節連假登場，逾130件作品參加評比，其中不乏價值達新台幣數百萬元的「盆栽明星」。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮今天告訴中央社記者，盆栽展在鹿耳門聖母廟已經舉辦十幾年，希望讓民眾感受宗教與藝文雙重饗宴，趁著中秋佳節前往參香禮拜、欣賞盆栽展，身心靈都得到庇佑，展覽將持續至15日中午，中秋連假期間每天下午2時30分到4時還有名家現場創作。

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廟方人員指出，此次展覽邀集全國頂級藝術盆栽作品，參與件數超過130盆，為歷年來最多，分為9組進行競賽，邀請盆栽協會全國總會專業評審精心評比，各組遴選出金、銀、銅牌獎後，所有金牌得主中再評選出「年度總冠軍」。

聖母廟人員指出，此次參展的作品中不乏身價數百萬元的頂級盆栽，是備受呵護的「盆栽明星」，初估展場內盆栽總價達數千萬元，每個盆景都加入藝術山水構圖，各有千秋，值得民眾細細欣賞品味。（編輯：郭諭儒）1110910

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