礁溪跑馬古道公園秋季活動 馬戲特技樂舞輪番上陣

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）宜蘭縣政府即日起至10月22日的每週末，在礁溪跑馬古道公園推出秋季「藝起Fun礁溪」活動，除展示宜蘭國際童玩藝術節各國紀念品，也有馬戲、特技、樂舞輪番上陣。

宜蘭縣政府文化局發布新聞稿指出，為了在秋季提供民眾休閒新選擇，即日起至10月22日期間，每週末與雙十連假下午，在礁溪跑馬古道公園舉辦「藝起Fun礁溪」系列活動。

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文化局表示，在童玩節紀念品特展中，都是過去曾來台灣參加童玩節的外國表演團隊贈送給宜蘭縣政府的展品，包含精美的歐洲瓷器、巴西食人魚標本、捷克古老宗教樂器，以及來自獅子山、貝南、吉爾吉斯、喀麥隆等地的木雕，琳瑯滿目的各國特色展品讓人大開眼界。另有專人示範俄羅斯跳棋、墨西哥套套樂等玩具玩法。

表演部分，曾獲選「2021臺北音樂不斷電」12強的今天下午This Afternoon樂團、蘭陽印象樂團、宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團、薩克斯風四重奏、原住民歌舞等將輪番獻藝。雙十連假更邀請「馬戲之門」加碼演出，結合遊戲互動及馬戲特技，以豐富精彩的演出共邀親子歡度假期。（編輯：方沛清）1110910