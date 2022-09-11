彰化禽品節登場 雞翅雞腿免費吃還有土雞促銷

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彰化縣政府為推廣優質畜禽產品，即日起到10月初推出彰化畜產嘉年華系列活動，首場為以家禽為主題的「雞饌鴨臻禽品節」11日在鹿港體育場登場，縣長王惠美（中）出席，共同行銷彰化在地優質農特產品。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年9月11日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）推廣優質畜禽產品，彰化縣政府今天舉辦「雞饌鴨臻禽品節」，現場有免費雞翅、雞腿可品嚐，消費滿300元可摸彩，也有300元土雞限量1500隻吸引民眾搶購，讓消費者直呼好便宜。

彰化縣是全國畜禽產品重要產地，縣府為推廣優質畜禽產品，今天起到10月初推出彰化畜產嘉年華系列活動，4個假日4大主題輪番上陣，今天首場以家禽為主題的「雞饌鴨臻禽品節」在鹿港體育場熱鬧登場，消費滿新台幣300元就有1張摸彩券，買氣熱絡。

縣長王惠美出席致詞表示，彰化縣是全國畜產大縣，雞鴨飼養量約占全國1/4，而國產雞蛋則每2顆就有1顆來自彰化，羊、牛奶產量也是全國第1，因此，縣府今天舉辦禽品節行銷優質產品，並提供雞翅、雞腿、蛋塔、雞米糕免費品嚐，還有農特產展售、闖關遊戲。

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王惠美指出，接下來還有17日在溪湖糖廠舉辦「彰化好羊開膳節」、25日在溪州公園推出「彰化豚肉好食節」、10月1日及2日在二林鎮文化教育園區則有「彰化御品乳牛節」，歡迎鄉親參加。

王惠美表示，彰化將滿建縣300年，縣府舉辦一系列活動，從9月24日至10月2日在溪州公園舉辦中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會，9月23日、9月24日在芳苑鄉辦理媽祖文化節，10月辦理詩歌節、11月跑水節，連串精彩活動就是希望將彰化特色推展出去。（編輯：陳仁華）1110911