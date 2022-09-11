花蓮「六師後援會」成立 Kolas：看見改變契機

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民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka「六師後援會」成立大會11日舉行，Kolas（右2）致詞表示，這一次花蓮選戰很不一樣，看見改變契機。中央社記者李先鳳攝 111年9月11日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka「六師後援會」成立，包括建築師、會計師、律師、醫師、中醫師及牙醫師多人到場力挺；Kolas表示，這次花蓮選戰很不一樣，看見改變契機。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka「六師後援會」成立大會，今天下午在花蓮澄品飯店舉行。包括醫師公會、中醫師公會、牙醫師公會、會計師公會全國聯合會、全國律師聯合會、全國建築師公會在內共襄盛舉，花蓮縣室內設計裝修商業同業公會也與會力挺。

Kolas與花蓮縣黨籍各級參選人「榮耀花蓮隊」站上台，並向各公會代表鞠躬表示感謝支持；後援會總會長、立委邱泰源授戰旗希望能翻轉花蓮，現場凍蒜聲不斷，場面熱烈。

Kolas致詞表示，六師後援會首度來到花蓮，各自專業領域都有所成就，也都經濟、理念、精神獨立。「相信內心理想和我們一樣，用行動實踐理念，再怎麼困難，我們還是站出來。」

Kolas說，今年花蓮選舉是一場天時地利人和的選舉，過去2個月，走訪花蓮各鄉鎮，從南區的富里鄉民一雙雙手握到北區秀林鄉，看見民眾眼神、表情、肢體語言都不太一樣，看見縣民想要改變的衝動，以及許多在檯面下串連的力量。

Kolas指出，許多人會調侃說「你們花蓮國還發行自己的貨幣，因為金紙上面還印上縣長名字。」這種公器私用、假公濟私，幾乎是用掠奪人民財產的心態執政13年，希望這次選舉藉由一次次串連，尤其六師站出來登高一呼，讓花蓮改變。

這一次選舉主打專業、年輕、世代交替、團結，是「榮耀花蓮隊」要帶給花蓮人民的希望，Kolas說她自己的競選理念是跨族群、跨政黨、跨世代、解決共同問題。

艱困、深藍、難打、艱困中的艱困，這些都已是知道的前提、都不足掛齒，今天六師的加入讓今年花蓮選舉很不一樣。Kolas說，「過去六師不曾在花蓮團隊行動、組織動員過，今天之後各自回到專業領域，請傳承我們的理想，一個乾淨、毫無懸念的、純潔的、繼續想在花蓮打拚、為下一代創造新的生存機會的這一群人，請大家為我們鼓勵、支持、拉票。」（編輯：黃世雅）1110911