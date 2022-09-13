中市整合14所大專院校 推創業育苗資源共享平台

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）為深化校園創業扎根，台中市工商發展投資策進會整合14所大專院校成立「台中市創業育苗資源共享平台」，開設創業實戰課程，今天結束創業團隊一對一輔導，完成創業計畫。

台中市工策會總幹事黃于珊在結業式中指出，工策會整合包括中興、東海等14所中台灣大專院校，建立「台中市創業育苗資源共享平台」，7月開設創業實戰課程，創業實戰課程於今天結束。

黃于珊表示，除了校際交流及創業競賽，今年更增設「創業巴士」活動，帶領學員親訪台中各創業基地，與創業家實務交流，拓展青創團隊視野，透過這項計畫建構台中完善創新創業生態圈。

中興大學企業管理學系教授林谷合指出，去年廣受好評的創新創業輔導課程，今年再升級為實戰課程，在為期2個月的課程中，來自各領域的優秀教師，針對草創初期團隊，提供一系列精實課程與輔導，依照新創團隊需求，給予專案協助的資源整合。

林谷合認為，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，課程採線上與實體同步進行，原定預計招收25人，發布後迴響熱烈，共計51名台中青年學子報名參加，組成6組創業團隊。

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林谷合說，每個團隊皆提出新穎的創新商業模式，例如「藝境」團隊結合AR（擴增實境）與VR（虛擬實境）技術，為無法出外旅行的族群提供旅遊沉浸式體驗，這個構想更已獲得國內旅遊業者青睞，將作為線上旅遊商品訂購前的體驗，頗具市場發展潛力。

「Cloud」團隊展現科技與人文關懷，藉由雲端技術，協助盲人辨識家具位置。林谷合表示，在2個月的帶領下，各團隊皆逐步完成創業計畫書，並已積極籌備成立新創公司。（編輯：戴光育）1110913