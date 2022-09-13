預售屋未申報備查即銷售 南市重罰150萬元

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市建案「平實苑」遭檢舉未申報備查即銷售。台南市政府地政局查證後，依法開罰單筆新台幣150萬元罰單，創下目前單筆最高罰鍰金額紀錄。

地政局長陳淑美呼籲業者，平均地權條例對預售屋違規行為的相關罰則規範並無改正機會，將直接裁罰後再通知改正，業者勿以身試法。

地政局今天新聞稿指出，對建案不同違規事項祭出2筆裁罰，檢舉案舉證已簽訂的預約單訂購10戶，且依法預約單違規按戶（棟）數計算，依法開罰單筆150萬元罰單，創下目前單筆最高罰鍰金額紀錄。

至於涉違公寓大廈管理條例規定部分，經移市府工務局後續處理，查證未取得建造執照即銷售屬實，違反公寓大廈管理條例第58條規定，也已依法開罰4萬。

地政局地籍科表示，經查「平實苑」未依規定向申報預售屋資訊及買賣定型化契約備查，即於馬路架設廣告看板，並有收受定金簽訂預約單之實；另外預約單約定逾期簽約視為取消訂購並沒收定金、定金不得以任何理由申請退還等內容，未依民法規定依可歸責性約定定金處理方式。

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地政局說明，約定較民法規定更不利於買受人者，屬約定其他不利於買受人事項，已違反平均地權條例第47-3條第1項「未申報備查即銷售」，以及同法第5項「預約單約定不利買受人事項」等規定。

預售屋新制上路已逾1年，南市府對於違規案件一律嚴查嚴辦，依地政局數據共裁罰11件、裁罰金額累計291萬元。違規樣態中以「預約單約定不利買受人」佔最高裁罰金額比例，有4件、240萬元；其次「使用契約不符合應記載及不得記載事項」5件、45萬元；「未申報預售屋資訊及定型化契約備查即銷售」2件、6萬元。（編輯：孫承武）1110913