屏東推動自來水系統建置 進入新里程碑

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（中央社記者洪學廣屏東縣14日電）依屏東縣府數據，民國103年底自來水普及率47.7%，到今年6月底已提升至64.01%，增加逾4.8萬自來水用水戶。隨淨水場銜接導水管工程等系統推進，全縣將進入新里程碑。

屏東縣政府水利處今天表示，提升自來水供水普及率為縣府重要施政目標，103年底自來水普及率為47.7%，至今年6月底已提升至64.01%，增加逾4.8萬自來水用水戶。

水利處引台水公司統計，自來水供水普及率顯著提升鄉鎮，包括潮州鎮自3.30%提升為59.47%、萬丹鄉自20.02%提升至78.72%，以及九如鄉原本全鄉未接用自來水，增加至65.9%。

水利處今天新聞稿表示，多次協調及要求台水公司需增列自來水系統開發經費及人力，並趕辦水源開發及配套供水事宜。今年度起針對自來水供水普及率僅有個位數的麟洛、內埔、竹田、萬巒、里港鄉，以及屏東市海豐等地區列為重點推動區域。

依水利處資料，目前台水公司正進行內麟、竹田、萬巒及鹽埔里港淨水場，銜接導（送）水管工程，連接家戶使用的自來水延管工程及自來水用戶設備外線工程。

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建置區域包括麟洛鄉的麟頂、麟蹄及新田等3個村；內埔鄉建興、豐田、竹圍及振豐等4村；竹田鄉永豐、福田及六巷等3村；萬巒鄉萬金、萬巒、萬和及鹿寮等4村；里港鄉塔樓、過江、玉田、永春、大平及春林等6村，以及屏東市海豐地區和興、信和、仁義、海豐及三山等5里。目前部分地區已完工開始供水，預估全數完工後這些區域自來水普及率能突破2位數，達14%至47%不等。

水利處表示，今年度多系統自來水推進，全縣將進入新里程碑，對於「鄉鄉有自來水」雖然無法全鄉各村里一次到位，縣府仍持續要求台水公司持續建置，使民眾享有基本用水權益，維護民眾用水安全。（編輯：謝雅竹）1110914