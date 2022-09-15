歐洲啤酒之星大賽 台灣2款奪金銀牌

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新北市經發局副局長黃碧玉（右2）15日在記者會表示，SUNMAI金色三麥與啤酒頭釀造日前赴德國參與歐洲啤酒之星大賽，金色三麥一款啤酒獲金牌、啤酒頭釀造一款啤酒則奪得銀牌，很開心看見深耕新北的業者在國際發光發熱。左為金色三麥餐飲集團創辦人葉榮發、右為啤酒頭釀造創辦人宋培弘。（飲酒過量有礙健康；未成年請勿飲酒；酒後勿開車）中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月15日

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北15日電）新北SUNMAI金色三麥、啤酒頭釀造的2款啤酒，14日獲德國歐洲啤酒之星金銀牌。業者今天表示，計畫進一步興建廠房與觀光工廠，結合捷運提升品牌及產品商機。

新北市府經濟發展局副局長黃碧玉下午在記者會表示，SUNMAI金色三麥與啤酒頭釀造，日前赴德國參與歐洲啤酒之星European Beer Star大賽，14日公布獲獎名單，金色三麥的一款啤酒獲「蜂蜜啤酒組」金牌；啤酒頭釀造的一款啤酒於「桶陳酸啤酒」組奪得銀牌。

黃碧玉表示，許多深耕新北的業者在國際發光發熱，為促進地方觀光發展商機，以工業區立體化方案的容積獎勵，及招商一條龍服務帶動廠房及設備更新，協助傳統工廠轉型，除協助行塑品牌形象，也帶領2家業者加碼投資觀光工廠搶攻旅遊市場，讓企業持續深耕。

金色三麥餐飲集團創辦人葉榮發在記者會表示，透過線上直播影片看到中華民國國旗在會場飄揚，相當感動。尤其，龍眼蜜是台灣的寶貝，與彰化、雲林、花蓮的蜂農長期合作，精釀出受歡迎產品行銷世界，也將「台灣的液體麵包」在國際打響名號，且更具競爭力。

葉榮發說，規劃加碼投資，重新規劃位於新北市三重區啤酒廠，拓增廠房面積並設立營運總部，打造結合釀造產業、餐飲業、觀光服務業啤酒觀光工廠。

龍昇釀造公司副廠長詹于慧接受中央社記者訪問表示，台灣有不少年輕人以酵母、啤酒花、麥芽與農作物投入精釀啤酒產業；研發過程，蜂蜜、荔枝、芭樂、包種茶、金萱烏龍茶等，都可研發新產品，可謂十年磨一劍。

啤酒頭釀造創辦人宋培弘告訴記者，國旗能在盲飲的啤酒比賽會場露出，顯示台灣實力被看見。除釀酒師調控，機具設備的精良度攸關品質。已在三重區先嗇宮捷運站旁，打造企業總部及觀光酒廠，強調設備節能環保，全產線智慧監控，期望藉開放啤酒生產線與導覽解說，推廣啤酒文化與釀造科學。（編輯：方沛清）1110915

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