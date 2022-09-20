北市連鎖吃到飽顧食安 112年起須自驗生食水產

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）預防大型食物中毒事件，台北市衛生局近期公告新政策，要求連鎖吃到飽餐廳須定期實施生魚片等生食水產品的強制檢驗，明年起實施，違者將開罰最高新台幣10萬元、甚至勒令停業。

台北市衛生局近期預告，明年1月1日起連鎖自助吧吃到飽餐廳應實施生魚片、生食貝類等可直接生食水產品的強制檢驗，不同品項或不同檢驗項目輪替，每批或每半年至少檢驗1次，檢驗項目為食品安全衛生管理法公告的微生物、動物用藥殘留、重金屬等。

台北市衛生局食藥科長陳怡婷今天接受中央社記者電訪表示，這項政策是依據台北市食品安全自治條例第16條訂定，目的是預防食物中毒等食安事件發生，目前僅針對吃到飽餐廳中風險最高的生食水產品，其它相對風險較低的品項就回歸業者內控管理。

陳怡婷指出，這項政策將規範食品一遭污染受影響人數就會非常多的大型連鎖吃到飽餐廳，要求業者一定要自主檢驗，而不是只依靠上游業者的檢驗報告。

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陳怡婷說，政策實施後，將定期發文要求業者提具自主檢驗報告書與證明給衛生局比對，同時會在例行性抽驗中查核，若有不合格就會依法開罰新台幣3萬元至10萬元，甚至要求停業。

此外，陳怡婷表示，除要求連鎖吃到飽餐廳自主檢驗，今年在台北市食材登錄平台上還成立了「飯店Buffet專區」，讓業者登錄食材來源並揭露自主檢驗報告，提供消費者參考。（編輯：戴光育）1110920