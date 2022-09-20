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睽違6年 紙風車劇團9/24到新北鶯歌演出

2022/9/20 21:10（9/20 21:41 更新）
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紙風車劇團將於24日晚間到新北市鶯歌國中演出「蕃薯森林奇遇記」，民進黨新北市議員參選人卓冠廷（中）20日化身經典角色「小飛俠」，邀小朋友一起欣賞紙風車劇團難得的大型演出。（卓冠廷提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月20日
紙風車劇團將於24日晚間到新北市鶯歌國中演出「蕃薯森林奇遇記」，民進黨新北市議員參選人卓冠廷（中）20日化身經典角色「小飛俠」，邀小朋友一起欣賞紙風車劇團難得的大型演出。（卓冠廷提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月20日
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（中央社記者高華謙新北20日電）紙風車劇團24日晚間7時將到新北市鶯歌國中進行戶外露天大型演出，全程免費。民進黨新北市議員參選人卓冠廷說，這是紙風車劇團睽違6年重返鶯歌，希望帶給更多孩子歡笑。

紙風車劇團自1992年創立至今邁入30週年，一直秉持「創意、美學、愛與關懷」創作兒童劇，連續10年獲選文化部台灣品牌團隊，歷經火災與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，紙風車劇團仍持續朝創造台灣兒童戲劇夢工廠的期望努力，且持續進行「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，期望透過民間捐款，讓偏遠地區與鮮少接觸表演藝術活動的孩子可以繼續感受藝術美好。

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鶯歌出身的卓冠廷與在地社團力邀紙風車劇團24日到鶯歌國中演出「蕃薯森林奇遇記」，他今天下午也換服裝，化身劇中經典角色「小飛俠」前往母校鶯歌國小，邀請小朋友一起欣賞紙風車劇團難得的大型演出。

卓冠廷表示，自己過去在台中服務時常欣賞紙風車劇團在各地的大型演出，新北市相對較少投入在親子藝文演出，孩子難有機會在自己的家園欣賞兒童藝術表演。他說，今年很開心有機會邀請紙風車到自己的故鄉演出，希望帶給更多孩子歡笑。（編輯：李錫璋）1110920

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