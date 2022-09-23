中市幼兒園疑虐童 2歲男童頸部無法復位

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）民進黨台中市議員林祈烽今天在市政總質詢中揭露疑虐童案，2歲多男童從幼兒園放學後，出現頸部歪一邊無法復位現象，教育局表示，將由醫療整合評估了解發生原因。

台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進等人上午在市議會市政總質詢中踢爆疑又發生2件兒虐案件，但自發生日迄今快2個月，台中市長盧秀燕和主管機關台中市政府教育局、衛生局都沒告知家長處理結果，教育局長楊振昇當場打電話詢問承辦人員了解案情，而林祈烽則質疑對案情一問三不知。

林祈烽指出，台中市連續發生多起虐童案，最近有家長向他陳情，就讀幼幼班的2歲多男童，好好地走進幼兒園上課，放學後頭卻歪一邊無法復位。

林祈烽說明，這事件是發生在7月26日，男童經家長送醫住院約一週，醫生診斷為不明原因的頸部無法復位，而家長於8月1日通報教育局，要求看幼兒園的監視器錄影帶，教育局承辦人員不給看，家長氣憤說要找媒體和議員投訴，教育局才把錄影帶拿回來，還把責任推給都發局。

林祈烽從錄影帶發現，這所幼兒園教保員在餵喝水時，是把小朋友頭往後壓灌水，還1分鐘餵10口飯。他現場又提出另一個小孩受虐的照片，照片中可清楚看到幼兒的腳部有多處被虐打的傷痕，並質問教育局有無調查經過。

楊振昇回覆，8月9日時，教育局人員已配合家防中心去幼兒園稽查，已請同仁具體徹查，結果再跟議員報告，現在沒辦法掌握全部狀況，一定會依法處理。

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對於男童斜頸案，教育局回應指出，社會局家防中心已完成相關人員訪視，因檢視監視器畫面未發現不當對待行為，將再由醫療整合評估中心，複判傷勢發生原因，依調查結果如有兒虐或不當對待行為，絕對依法嚴厲從重處分。

教育局表示，另一案也沒有如議員所說1分鐘內強餵10口飯的情形，錄影畫面呈現，有用餐隔板遮蔽，易有強塞飯菜入幼童口中的誤解，當日幼童未有因不舒服而哭泣狀況，經教育局與家防中心社工檢視結果，未達兒虐程度，但教保員站於幼生身後餵飯仍非妥適，教育局要求確實改善，並將進一步蒐集資料，立案調查實際情況。（編輯：郭諭儒）1110923