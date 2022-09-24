離島論壇登場 澎金馬3首長籲中央開放小三通

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第9屆離島3縣聯合運動會在澎湖舉行，各項賽事持續進行，其中，半程馬拉松賽24日清晨開跑，男、女好手們在9級陣風下賣力奔跑，力拚佳績。中央社 111年9月24日

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（中央社澎湖縣24日電）第9屆離島3縣聯合運動會，各項競技賽事今天展開，離島3縣論壇也同步登場，期集思廣益，尋求共識，對於國境10月中旬解封，3縣呼籲中央一併開放小三通。

離島3縣聯合運動會的各項賽事，今天陸續登場，其中20公里半程馬拉松賽，清晨6時在馬公觀音亭至重光海堤開跑，3縣共有31名男女馬拉松好手，在9級的東北季陣風下，需來回折返4趟，競技最具挑戰。

離島3縣論壇今天也在澎澄飯店舉行，澎湖、金門、連江3縣首長、立委、議長及主管齊聚，就施政成果及理念經驗交流，相互激勵，增進3縣彼此友誼，凝聚同舟共濟精神。

澎湖縣長賴峰偉表示，「離島不離心，3縣一條心」，團結力量大，希望藉由此次論壇，彼此合作學習，建立互動機制，並展現離島的共同力量，共存共榮。

議長劉陳昭玲表示，3縣在許多的政策、方案、財政都需要中央支持，3縣利用這個機會，同心同力，集思廣益，攜手合作，相互支持，也希望2縣提供澎湖縣建議，讓澎湖越來越好。

金門縣長楊鎮浯表示，3縣的地理、產業、背景皆具特色，雖各有不同，但爭取的政策、遇到的環境、克服的問題都相同。藉由論壇，3縣在不同地區相互討論，形成共識，尋求解決方案，大家朝共同的目標努力邁進。

連江縣長劉增應指出，很高興能在澎湖，3縣一起為離島福祉、建設、進步共同學習、交流、支持與鼓勵，面對同樣的問題、發展的目標，期望彙集3縣力量，在有限資源做最大發揮。

由於COVID-19疫情趨緩，國境將在10月中旬解封，3縣在論壇中也達成共識，一致呼籲中央一併開放小三通。

離島3縣論壇中，澎湖縣以「海漂垃圾處理與減塑」、金門縣以「建置金門低碳島-以推廣電動載具及建構友善使用環境」、連江縣以「馬祖國際藝術島」等為題，作縣政施政成果分享。（編輯：黃世雅）1110924

「中華民國111年離島3縣論壇」24日在澎湖馬公澎澄飯店舉行，澎湖、金門、連江3縣首長及議長、立委等人齊聚一堂，就施政成果及理念進行經驗交流。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月24日