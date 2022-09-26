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精神病友「藏身處」作品展覽 顛覆汙名化標籤

2022/9/26 18:35
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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣社區心理衛生中心苗栗分站今天舉辦「藏身處—生命經驗的藝術告白」展覽，集結多名精神病友的原創作品，傳達內心對生命的渴望與需求，顛覆外界對精神病友的負面觀感。

苗栗縣長徐耀昌今天前往苗栗市福麗里社區活動中心參觀「藏身處」展覽，他表示，縣府配合衛福部強化社會安全網計畫，今年度布建縣內首座社區心理衛生中心苗栗分站，增設各類「師級」專業人員，提供民眾心理諮詢、諮商服務，也推動多元心理健康團體活動、心理衛生教育宣導、精神疾病去汙名化等工作。

展覽內容集結5名在文化藝術領域展現天分的精神疾病患者作品，依不同形式陳列在畫作、手工藝品等展區。有畫者以生活隨手取得的日曆紙塗鴉作畫，畫中的太陽、彩虹用色繽紛，展現質樸畫風；也有創作者畫出歷經暴風般的發病期、找回生活的復健之路，以及返家後的孤獨感等生命經驗。

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展場內陳列有精緻的鑽石貼畫作品，凸顯精神病友在病情穩定下所展現出的專注力、持續力與精細手作能力。

苗栗縣毒品防制及心理衛生中心主任涂麗秀表示，這場展覽取名「藏身處」，是希望給予遭受心靈創傷及受苦者的一個遮風避雨、蓄積能量的空間，提升患者在社區穩定生活的自信心，同時帶領民眾對精神議題的認識，為彼此搭建正向的連結，撕下對精神疾病與精神病者汙名化的標籤。（編輯：李錫璋）1110926

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