「阿兵哥老師」執干戈持教鞭 捍衛國家兼傳道解惑

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多年前在烏坵服役的潘國雄（左2起）、洪太平和金振仁，執干戈捍衛國家同時擔任烏坵國小老師，為當地小朋友傳道授業解惑。多年後，他們與島上學生高丹華（右）、高建華（左）相見歡並高唱校歌。中央社記者黃慧敏攝 111年9月28日

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（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）今天是教師節，多年前烏坵曾有一群「阿兵哥老師」，執干戈捍衛國家同時持教鞭，為當地小朋友傳道授業解惑。島上學生回憶，阿兵哥雖然程度不一，但愛學生的心並無二致。

戒嚴時期，地處偏遠的烏坵國小和小坵分校，嚴重缺乏師資；在軍方支援下，島上服役的官兵就成了「阿兵哥老師」。

烏坵文史工作者高丹華最近舉行新書「那一年我在烏坵的日子」新書分享會，書中專章「執干戈‧持教鞭」記錄了當年的「阿兵哥老師」故事。其中，潘國雄、洪太平和金振仁出席分享會，並由海軍陸戰隊退伍協會理事長徐尚文代表金門縣副縣長李增財，致贈金門高梁酒，感謝他們對離島偏鄉孩童的教育。

分享會中，79歲的潘國雄表示，1966年教了3年書後入伍，到了烏坵，因原先老師請辭，他接下了阿兵哥老師的任務，並請原服務學校寄來國語、數學等教科書。當時班上有11個小朋友，分屬5個年級，真的很難教課，抱著和孩子一起學習、成長的心態，教學相長。

潘國雄說，小朋友十分頑皮，上課時常常你一言我一語，像有幾十個學生在上課似。學生中，有人日後成為台塑廠長，有人擔任市議會主秘，以比率來說，烏坵學生的成就算高的。退役後，潘國雄繼續從事教職，直到2003年自嘉義東榮國小校長職位退休。

海官官校57年班的洪太平在1971年春天，派到烏坵當聯絡官。他說，那時一到六年級有20多名小朋友，一到四年級由校長蔡玉尖授課，五到六年級由海軍軍官輪流代課，他有幸能成為代課老師。每天上課上半段教五年級，六年級旁聽複習；下半段上六年級的課，五年級就旁聽學習。有趣的是，發問時，五、六年級學生都搶著回答。

77歲的洪太平到現在還記得學生吳玉森、阮平吉、李玉鳯等人，高丹華那時是五年級。離開烏坵的前一天，洪太平和學生到照相館照相，這張合照保存至今。

烏坵「末代阿兵哥老師」金振仁，1991年1月到烏坵，8月離開。金振仁告訴中央社記者，當時政戰士同時兼任教師，他教3個年級5名學生；可惜代課沒多久，學校就放暑假了，而2名六年級學生畢業後，學校也廢了。

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前立委簡東明1973年到1974年在烏坵服役，「那一年我在烏坵的日子」書中敘述，簡東明每天的任務就是白天到烏坵國小和小朋友一起學習，他還寫下「烏坵國小校歌」，這是他的第一首創作歌曲。

此外，前軍情局長徐筑生也曾擔任過烏坵阿兵哥老師。高丹華和小坵的學生高建華說，雖然阿兵哥老師程度不同，但愛學生的心和認真教學的態度，完全一樣，時值教師節，格外感念這些阿兵哥老師。（編輯：郭諭儒）1110928