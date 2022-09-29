「為父不能」好焦慮 北市盼團體探索挺男性

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）男性從丈夫到新手爸爸的過程，常因刻板印象及周遭觀感備受壓力，北市鼓勵男性勇於尋求相關支持性服務，並預計以團體探索方式找出深層焦慮來源，讓為父之路不孤單。

依據北市「城男舊事心驛站」針對男性育兒觀念調查，無論結婚與否，男性皆認為生育帶來的精神負擔偏高，除了經濟因素，還包含照顧、教養等「怎麼當爸爸」的煩惱。

城男舊事心驛站主任涂耀丰舉例，「小林」為一名40歲已婚男性，有一個4歲的兒子，與妻子協調後決定妻子上班、自己請1年的育嬰留停照顧孩子。

不過周遭卻對小林全職爸爸的身分投以異樣眼光，妻子也常不放心小林顧小孩的方式，讓小林壓力很大，而現在小林即使也已重返職場，又苦惱工作與家庭之間如何拿捏。

涂耀丰表示，小林是很負責、很自願為家庭付出的男性，而從「人夫」變「人父」，在身分轉換、情感或事業的得失上都需要自我調適，也需要親友的理解與支持。

梁爸爸、許爸爸都是30歲初頭的年輕人父，皆認同男性很需要如同「城男」一般提供父職諮詢資源的所在，但也坦言要讓男人開口說心事很難，就算酒後吐真言，人家也未必覺得是真心話。

許爸爸更說，當初他聽到另一半懷孕時也是掙扎好幾天、壓力甚至大到出現假性懷孕症狀，還考慮過墮胎，「現在回頭想想都覺得很扯、怎麼可能放棄小孩，但當時心情真的是那樣」。

許爸爸嘆，就連自己是很喜歡小孩的人都有過這段心路歷程，遑論其他男性；且網路上常常有「沒有那個條件就不要生」之類的留言，對想當或準備當爸爸的男性來說，看了壓力更大，「到底要到怎樣的條件才可以生？」

涂耀丰坦言，男兒有淚不輕彈等刻板印象，會讓男性難以訴說育兒壓力，男性育兒的相關資源與支持團體又很少，在整個社會氛圍下，對全職奶爸更是困難重重。

「城男」連續2年藉由網路調查男性的育兒現況與態度，民國111年發出1666份問卷，透過55個問題設計，調查搜集20歲以上的男性，最終有效問卷為1618份，生育帶來的缺點前3名為「失去自由」、「生存環境」、「經濟問題」，而未婚、年輕族群沒有生養經驗，卻對生養充滿負面想像。

北市社會局也說，不少家暴通報案經過釐清後，發現其實並無暴力行為，只是爸爸不會顧小孩，才讓鄰居一直聽到哭聲、導致誤會。

涂耀丰說，問卷上生育優點的前3名是「親密感連結」、「愉悅滿足與能力感」、「傳宗接代與生命延續」，顯示生育雖然代價高昂，但男性仍願意為了親密感與成就感等，踏上成為爸爸的旅程。

涂耀丰指出，孩子是愛情的結晶，也就是首先要確定想跟現在的對象共度一生。此外，與伴侶不是遇到事情才溝通，而是平常就要聊天、分享心事，真有事要討論時才會水到渠成；新手爸爸也要積極學習育兒相關，提升自信與效能，更能取得另一半信任。

「城男舊事心驛站」為了更進一步了解男性對生育議題的想法，將招募45歲以下已婚或未婚男性，在10月初進行為期8週的男性生養焦慮探索團體，藉由團體討論整理出男性更深層的看法。

「城男」也規劃明年推出「爸爸先修班」、「好孕氣伴侶溝通工作坊」、「爸爸應援團」等，就爸爸角色適應、新生兒照顧、兒童發展階段認識等，讓男性有預先準備及心理支持，在當爸之路上不孤單。

北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心，委託張老師基金會開辦的「城男舊事心驛站」，為全國首創專責服務男性的社福據點。（編輯：張銘坤）1110929