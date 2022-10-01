台東太麻里拉力賽 睽違逾10年再戰金針山

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台東RRC金針山拉力賽睽違逾10年，1日起一連2天在太麻里金針山舉行，超過百輛改裝車、120名車手齊聚競技。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年10月1日

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（中央社記者張祈台東縣1日電）台東RRC金針山拉力賽睽違逾10年，今明2天在太麻里金針山舉辦，超過百輛改裝車、120名車手齊聚競技，D2 Racing琦玉集團旗下的「廖老大」車隊也參與，轟隆隆引擎聲響徹山林。

RRC金針山拉力賽由太麻里鄉公所、金針山休閒農業發展協會及RallyStar安全駕駛推廣中心共同辦理，賽事分為錦標組與街車組，活動現場展示多輛千萬元超跑，吸引車迷朝聖。

太麻里鄉長王重仁接受媒體採訪表示，金針山拉力賽事自2009年莫拉克颱風後持續停辦，前2年又碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年終於恢復辦理。

金針山賽道全長15公里，賽事以2人1組，每1分鐘間隔發車，攻頂海拔1000公尺金針山頂，全程上坡與超過70處大小不等的中低速彎道，另有10多處髮夾彎。

車手小林說，金針山是國內知名經典賽道，考驗車手與領航員的默契，對車子耐力性能也是嚴峻考驗，是許多車手都想挑戰的賽道。（編輯：黃世雅）1111001

台東RRC金針山拉力賽1日登場，D2 Racing琦玉集團旗下的「廖老大」車隊也共襄盛舉。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年10月1日